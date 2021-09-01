聯茂完成現增募集65億元 現增股9/7上市交易

PCB 上游 CCL(銅箔基板) 廠聯茂電子 (6213-TW) 以每股 130 元發行 5 萬張現增股的 65 億元籌資案，今 (1) 日完成特定人繳款後完成募集，新股 9 月 7 日上市交易；加上聯茂 2020 年 4 月完成辦理現增籌資 33 億元，聯茂兩年來合計自市場籌資金額 98 億元。

聯茂本次現增自市場募集 65 億元資金，爲專業 CCL 廠史上最大規模的籌資案，現增期間雖然遭遇大盤下跌拖累，股價跌破 130 元現增價，影響原股東的繳款意願，但據指出，原股東依持股比例繳款的比例仍超過半數，今天大股東穩懋 (3105-TW) 並以再以特定人出資 21.23 億元認購現增愛股，持股增加到 17.08%。

聯茂 7 月營收達 29.52 億元續創高，月增 5.48%，年增 39.33%；前 7 月營收 185.04 億元，年增 21.63%，即將公布的 8 月營收預計將在旺季效應加持之下持續繳出佳績。

聯茂上半年稅後純益 15.02 億元，年增 20.87%，每股純益 4.51 元。

聯茂正進行江西第三期擴建案，將投資 8000 萬美元，每月增產 120 萬張，等於增加一倍產能，也是一、二期產能總合，完成後江西廠每月產能將達 240 萬張。