〈凌陽集團法說〉凌陽產能僅滿足5成訂單需求 車用需求強至明年

老牌 IC 設計廠凌陽 (2401-TW) 今 (1) 日召開法說會，展望後市，公司表示，現今仍被客戶追著跑，取得產能僅能滿足客戶 40-50% 的訂單，預計下半年隨著取得產能增加，營收可望再優於上半年，明年隨著車廠需求續強，訂單也將再成長。

凌陽目前共有車用、音響、DVD 及 IP 四大產品線，其中，車用產品涵蓋資訊娛樂系統、ADAS，近年智慧型手機普及率拉升，駕駛也能透過車機互聯，提升駕駛乘坐感受，凌陽也跟著系統廠客戶一路研發，打入日系、中系、韓系等車廠。

凌陽目前主力產品著重在車用資訊娛樂系統，主控台晶片多採用 40、55 奈米製程生產，今年開始推出 22 奈米新品，也附加更多功能，預計下半年就會進入送樣階段、工程性驗證，明年下半年可望有較顯著營收貢獻。

凌陽也布局 ADAS 系統，開發盲點偵測、環景等視覺輔助產品，也陸續開發非視覺產品，隨著產品組合更多樣化，未來也預計進一步整合 ADAS、儀錶板及中控台，提供客戶完整解決方案。

針對供應鏈現況，凌陽補充，現今產能還是相當緊張，尤其今年上半年受產能吃緊影響，僅能滿足客戶一半甚至不到一半需求，下半年已積極與供應商爭取，預計整體產能將優於上半年，有助營收持續成長。

凌陽也提前布局明年晶圓代工、封測產能，預計明年整體產能再優於今年，同時加速新款封測材料的驗證進度，期望解決供應不足的現況，且隨著主力協力廠台積電 (2330-TW) 宣布漲價，公司也已與客戶討論，將增加成本轉嫁給客戶，客戶也可以諒解，漲幅約 10-20%。