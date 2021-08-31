DeFi是何方神聖？讓加密銀行利息是傳統銀行10倍

BlockFi 和 Nexo 等領先的加密銀行正在吸引大量關注，因為客戶可以獲得高達 12% 的年報酬率，這讓現在儲蓄年利率低於 1% 的傳統銀行銀行相形見絀。加密銀行能夠提供如此高的利息，關鍵在背後的「DeFi」經濟模型。

什麼是 DeFi？

DeFi 是去中心化金融的簡稱 (DEcentralized FInance)，傳統上，如果想貸款一萬美元，首先需要一些已經存在銀行的資產或資金作為抵押。接著銀行會審查你的財務狀況，並設定還款利率，若無法償還，就會扣押抵押品。

DeFi 則無需保管用戶資金即可運行。客戶想要貸款，只需將加密貨幣作為抵押品，DeFi 會創建一個「智能合約」，從在區塊鏈上提供資金池的其他人那裡找到你的錢，無須經過銀行放貸人員的審查。

也就是說，在 DeFi 世界，需要資金的人可在 1 分鐘貸到款，，且無論什麼金融行為，都只要提供極小額的手續費，並分給所有協助驗證的人。

這一切都運行在「穩定幣」上，穩定幣是一種類似貨幣的代幣，通常與美元掛鉤，已避免比特幣和其他加密貨幣的波動。

DeFi 的經濟模型：獎勵

DeFi 消弭了普通人與富人向銀行借貸的條件差距，任何人都可以加入 DeFi 貸款池並向他人借錢，風險比債券基金或存款證更大，但潛在回報也更大。

由於 DeFi 服務運行在開原始件代碼上，因此幾乎可以無窮無盡的方式組合和修改。例如，他們可以根據當前為你的投資配置提供最佳回報的情況，在不同的抵押池之間自動切換你的資金。

這些優點讓 DeFi 正快速成長，在 2021 年 5 月的近期市場高峰時，價值超過 800 億美元的加密貨幣被鎖定在 DeFi 合約中，而一年前不到 10 億美元。截至 2021 年 8 月 3 日，市場總價值為 690 億美元。

加密銀行的高儲蓄利率如何操作？

加密銀行支付可以提供高達 12% 的利息，在你急於移轉辛苦賺來的積蓄之前，有些事情必須先注意。

首先，加密銀行只允許客戶使用加密貨幣儲蓄 (例如比特幣和以太幣)，或者存入穩定幣 (例如 USDC 或 USDT)，這些穩定幣的價值與美元 1 比 1 掛鉤。

加密銀行的最高利率是穩定幣的儲蓄：例如，Nexo 在 USDC 和 USDT 上的利息高達 12%，但在比特幣上支付 8% 的利息; 而 BlockFi 在 USDC 上支付 8.6% 的利息 ，在 USDT 上支付 9.3% 的利息，在比特幣上支付 5% 的利息。

換句話說，用戶可以將 1000 美元（720 英鎊）兌換成 1000 枚美元穩定幣，然後在 BlockFi 帳戶中保留一年，理論上最終可以提取 1086 美元。

部分加密銀行還提供他們自己的加密貨幣利息支付的最優惠利率。 例如，Nexo 的 USDT 和 USDC 的 12% 年利率僅適用於使用 Nexo 代幣支付的人。 Nexo 代幣不是穩定幣，其價值會上下波動。 對於以 USDT 或 USDC 支付的利息，利率為 10%。

最後，任何時間長度都不能保證加密貨幣銀行的利率。 因此，在觀察年利率時，它可能每天都在波動。

DeFi 的風險為何？

區塊鏈無法消除投資固有的風險，這是潛在回報的必然結果。 在這種情況下，DeFi 可以放大加密貨幣本已很高的波動性。 許多 DeFi 服務商開發了槓桿，在槓桿的作用下，投資者本質上是借錢來放大收益，但面臨更大的損失風險。

此外，沒有任何 DeFi 服務商或監管機構可以退回錯誤轉移的資金。 當駭客在智能合約或 DeFi 服務的其他方面發現漏洞時，也不一定有 DeFi 服務商來賠償投資者。 在過去兩年中，有近 3 億美元的加密貨幣被盜。 防止意外損失的主要保護措施是警告「投資者要當心」。

美國與其他國家監管機構開始積極討論控制這些風險的方法， 例如，推動 DeFi 服務遵守反洗錢要求，並考慮監管穩定幣的法規。但到目前為止，這些只是觸及監管範疇的表面，加密貨幣及 DeFi 領域的監管之路還非常遙遠。