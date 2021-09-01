不受股市震盪干擾 勞動基金7月投資進帳222.2億元

儘管台股 7 月震盪整理，但勞動基金單月仍有 222.2 億元收益進帳，根據勞動基金運用局今 (1) 日公布最新統計，截至 7 月底止，整體勞動基金評價後收益數為 3224.8 億元，收益率 7.04%。

其中攸關勞工退休金的新、舊勞退基金，7 月收益數分別為 1987 億元、679.9 億元，收益率分別為 6.99%、8.22%，合計勞退基金收益數共 2666.9 億元、收益率 7.27%。

其他包括勞保基金、就保基金、職災保護專款與積欠工資墊償基金收益率分 別為 6.99%、8.22%、7.25%、0.64%、0.42% 及 3.45%；另外，衛服部委託管理的國民年金保險基金收益數 291.5 億元、收益率 7.27%。

在基金規模部分，截至 7 月底止總規模共 4 兆 9554 億元，其中新制勞退基金規模 3 兆 33 億元，舊制勞退基金規模為 9414 億元，勞保基金規模為 8449 億元，就保基金規模為 1407 億元，職災保護專款規模為 107 億元，積欠工資墊償基金規模為 144 億元。

勞動基金運用局表示，雖然新冠變種病毒持續蔓延，加上美中貿易與科技爭端不斷，可能干擾全球產業鏈，但所幸今年國際經濟基本面穩定向上，疫苗覆蓋率提高，主要經濟體積極啟動基礎建設計畫，在數位轉型潮流及消費性電子新品拉貨效應與國內半導體業進階產能及製程優勢挹注下，我國下半年出口續呈審慎樂觀。

勞整體而言，隨著各國疫苗施打與藥物研發接續進行，加上各國持續擴張政策支持下，經濟活動可望持續正向復甦，但要留意變異病毒蔓延情形及地緣政治風險等，仍將持續干擾市場動態。