〈台股盤中〉電金翻弱、鋼鐵、光學對抗空頭 大盤力守季線

台股今 (1) 日隨美股翻黑開低走低，在平盤下狹幅震盪，在電子、金融、航運等主力偏弱整理下，大盤改由光學、鋼鐵等中小型股支撐對抗空頭，支撐指數守住季線，成交量可望維持在 3000 億元水準上下。

台股今天持續震盪整理，權值股台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 翻黑，指數低點一度探低至 17415 點，但所幸還有聯電 (2303-TW) 與鋼鐵、光學等中小型股撐盤，大盤指數雖開低走低，但仍穩守季線。

半導體龍頭台積電在三大法人連三買後，推升股價攻上 610 元套牢壓力區後，減碼賣壓略為湧現，盤中股價在平盤下震盪整理，但包括祥碩 (5269-TW)、威鋒電 (6756-TW) 盤中強漲逾 8%，矽力 - KY(6415-TW)、新唐 (4919-TW) 與智原 (3035-TW) 也在買盤敲進下，推升盤中股價有 4% 以上漲幅。

鋼鐵族群今天表現相對強勁，包括東明 - KY(5538-TW)、燁興 (2007-TW) 分別有 3%、2% 以上的漲幅，彰源 (2030-TW)、燁輝 (2023-TW)、運錩 (2069-TW)、豐興 (2015-TW)、聚亨 (2022-TW)、千興 (2025-TW)、盛餘 (2029-TW) 等盤中也有 1% 的漲幅。

光電族群中佳凌 (4976-TW) 盤中攻上漲停關門，玉晶光 (3406-TW)、今國光 (6209-TW)、一詮 (2486-TW) 各有 7%、6% 漲幅，另外中揚光 (6668-TW)、光鼎 (6226-TW) 盤中也有 5% 以上漲幅。

航運族群中今天股價翻黑整理，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 與萬海 (2615-TW) 全數翻船，其中長榮與陽明盤中重挫逾 4%，萬海調節賣壓出籠股價也有 3% 以上的跌幅；散裝航運的四維航 (5608-TW) 盤中大跌近 6%，台航 (2617-TW)、慧洋 - KY(2637-TW) 也有 4% 以上跌幅。

法人指出，台股目前資金轉向中小型股，大型股翻弱整理，大盤短線難逃區間震盪，短線能否守住季線須看大型股是否能止穩、交易量能回穩。



