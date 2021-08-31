大亞旗下志光能源完成57億聯合授信案 將建置漁電共生太陽能廠

大亞 (1609-TW) 旗下志光能源今 (31) 日與 8 家銀行完成 57 億元聯合授信案，聯貸資金將建置台南七股地面型漁電共生太陽能電廠，預期案場完工啟用後，總裝置容量達 120MW。

董事長沈尚弘表示，此次聯貸案由永豐銀行主辦，邀集其他七家銀行參與，聯貸資金將全數用來建置台南地面型漁電共生太陽能電廠，該案場也將成為全台最大規模的漁電共生太陽能電廠。

沈尚弘指出，台南七股漁電共生太陽能電廠，總面積約 160 公頃，預計第一期工程明年底完工掛表，約有 85MW；第二期 35MW 則預計 2023 年完工掛錶，總裝置容量達 120MW。

大亞看好，台南七股漁電共生太陽能電廠完工後，未來 20 年至少有 30 億度發電量，相當於 4110 座大安森林公園吸碳量，年營收貢獻可望突破 120 億元。

大亞去年完成台灣首件大型土地變更太陽能電廠建置案，預期旗下志光能源建置的漁電共生太陽能電廠併網啟用後，集團將有 62 座太陽能電廠，總裝置容量共 250MW，年營收貢獻上看 15 億元。

沈尚弘指出，大亞長年布局綠能產業，此次瞄準漁電共生新經濟優勢，也符合政府推動太陽光電趨勢，旗下大亞綠能投資的志光能源，完成 57 億元聯合授信案，也將是推動能源轉型的新里程。