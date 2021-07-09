原料量價齊揚 華新6月營收141.8億元攀3年新高 大亞衝新高

電線電纜廠華新 (1605-TW) 與大亞 (1609-TW) 同步公告 6 月營收，受惠銅、不鏽鋼量價齊揚，華新單月營收營收 141.84 億元，寫近三年單月新高與同期次高；大亞 6 月、第 2 季、上半年則全寫新猷。

華新第 2 季營收 392 億元，攀 10 季新高，季增 35.93%、年增 34.9%；上半年營收 680.53 億元，年增 28.09%。

中國、俄羅斯相繼提高鋼材出口限制，市場供給吃緊，華新因原物料交期與價格，充滿高度不確定性， 為滿足訂單需求，高價採購現貨，已連三個月調漲不銹鋼盤價。

展望後市，華新電線電纜受惠與客戶有長期合約，下半年訂單已掌握 7-8 成，能見度直達年底，拚獲利優於去年；不鏽鋼訂單能見度較短，下半年尚不明朗。

大亞受惠銅價上漲與綠售電業務收入增加，推升營運大幅成長，6 月營收 27.58 億元，月增 16.18%、年增 86.6%；第 2 季營收 72.37 億元，季增 20.4%、年增 71.6%；上半年營收 132.49 億元，年增 58.32%。

大亞自 2018 年產品總銷售量突破 4 萬公噸後，每年銷售量持續成長；今年第 1 季銷售量約 1.24 萬公噸，若今年銅價維持高檔，後續銷售狀況延續第 1 季表現，全年銷售量將有機會突破 4.5 萬公噸。

大亞集團發電量約 120MW，看好地面型太陽能案場陸續掛牌，加上持續開發中大型企業廠房屋頂，預計 2022 年底前，全台將有 54 座太陽能發電系統，發電量至少可達 240MW，未來每年營收貢獻約 15 億元。

另外，大亞看準調頻輔助服務 (AFC) 趨勢，已在自有台南廠區建置 6000W 儲能系統，預計今年將提升至 10MW。