指數連七漲，控盤控的穩穩穩！本週連續兩天拉尾盤把指數強拉站上季線，破底危機完全解除，量能補足就會再向上發動攻擊，目前來看權值股，台積電聯電的波段任務達成，釋放出空間讓業界成長股反彈是最好的走勢。

8 月拉出長下影線，九月行情可能的情況是在季線上方來回震盪，17600 點是頸線位置，區間整理是最好，個股輪漲反應業績增長：台積電業績會很棒因為是蘋果晶片出貨旺季不過利多可能是獲利下車的關鍵時刻；相關蘋果供應鏈還有 mini led 概念：惠特、聚積是強勢股，位階低的有億光、宏齊；市場傳聞蘋果有支援低軌道衛星：龍頭看台揚但是營收還沒跟上，可以注意本益比低 PCB 供應鏈如耀華、尖點；蘋果強力使用 TypeC ，創惟是領先指標；記憶體有人領先衝出來是點序，營收肯定創高的還有晶豪科、華邦電、鈺創，台積電設備最近新加入供應鏈的鑫科是指標，獲利王的弘塑整理尾聲也可望跟上腳步，聯發科股價在季線下下整理已久，明年的重點是中國物聯網標案，旗下今年私募的兩家公司亞信以及九暘逢低可以好好佈局等待未來營收加持。

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