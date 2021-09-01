操盤手看台股：開始震盪、開始換股、資金卡位新題材

蔡正華分析師(摩爾投顧) 2021年9月1號8點0分

隨著 Fed 主席鮑爾暗示不急於加息的鴿派言論效益持續發酵，美國科技股全面大漲。本波台股自 8/23 日由日級別的日出線 (當日高點越過前一日高點) 反攻開始，指數已經反彈超過 1200 點，即便 8/31 日盤中出現震盪，但是尾盤又收高；以收盤來看，已是連續 7 日越過前一日高點，連續兩日站在季線上方，反彈慣性持續。

先前提到對於一個操盤手而言，操作重心是在個股強弱，而非大盤漲跌，故台股的多空要看「可操作性」。目前由於大盤位置已墊高至 17490 點，距離 8 月高點 17643 點，僅有不到 200 點的空間。若是攻勢持續，9 月初步拉出月級別日出線 (本月高點越過前一個月高點) 的時間可能就在本週；儘管還要等待月收盤來確認，但是只要指數能夠維持高檔，市場信心就會回升，進而資金進場點火的意願就會提高，中小型股的可操作性也會增加，今年 10 月前挑戰前高 18034 點機率提升。

當沖示警制度上路進入第 3 天，近日提到全市場包括內資大戶、中實戶、法人、一般投資人等仍在適應當沖示警新制中。若由近日現股當沖比例較高的股票來觀察，在這次當沖示警新制中，從注意股變為處置股，不僅是當沖比例高，股價也要有一定的漲跌幅，才會被處置交易，故當沖比例高的股票隔日多呈現高檔橫盤，多數未再續攻，這即是市場因應當沖示警新制，進一步拉抬意願降低的現象。預估後續股票走勢將分為兩種，一種是紅黑相間，一種則是連續小紅或連續小黑，共同特徵是不急漲，如此被主管機會處置交易的機率才會下降。因應這種盤面，操作要先留意剛剛轉強的股票，特別是第一根紅 K 棒表態的切入時機。

時序將進入 9 月，蘋果的秋季發表會也將展開，目前市場預估 iPhone 13、AirPods 3、Apple Watch Series 7、iPad mini 6 及 iPad 9 將一併亮相，相關供應鏈在旺季效應下，營運可望增溫，近期包括鴻海、景碩、宣德、菱生、通嘉等都轉強，當中蘋果感測器供應商的光磊 (2340-TW) 上半年 EPS 達 1.16 元，年增 127%，受惠第 3 季旺季來臨，7 月營收 5.84 億，年增近 20%，後續隨著新款 Apple Watch 拉貨，營運將受惠，未來在大股東日亞化加持下，技術可望維持領先，目前車用感測元件已送樣，相關效應可望顯現，值得進一步追蹤。

至於近日業界傳出特斯拉馬斯克旗下 SpaceX 計畫積極推動的 Starlink 低軌道衛星將來台發展，與中華電信合作。由於低軌道衛星被視為是 5G 行動通訊最佳輔助方案，能解決通訊上死角問題，加上近日業界已傳出下一代 iPhone 13 將支援低軌道衛星通訊，後續發展具備想像空間，後續的衛星設備採購商機值得期待，如宏觀、台揚、昇達科、公準、同欣電、全新等也要留意。另外看好的第三代半導體，未來 5G 及電動車應用需求可期，相關供應鏈的漢磊、嘉晶、環球晶、太極等可列入追蹤，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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