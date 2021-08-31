矽力Q2獲利年增110% 每股大賺16.38元 上半年賺贏去年前三季

股王矽力 - KY(6415-TW) 今 (31) 日公布財報，受惠漲價效應、產品組合優化，第二季毛利率明顯拉升，達 53.4%，創下歷史次高，稅後純益也達 15.22 億元，季增 53.43%，年增 110%，每股稅後純益 16.38 元，上半年達 27.07 元，賺贏去年前三季總和 23.98 元。

矽力第二季營收 52.58 億元，季增 25.79%，年增 59.29%，毛利率 53.4%，季增 5.67%，年增 2.98 個百分點，營益率 31.4%，季增 7.41 個百分點，年增 8.34 個百分點，稅後純益 15.22 億元，季增 53.43%，年增 110%，每股稅後純益 16.38 元。

矽力上半年營收 94.38 億元，年增 53.36%，毛利率 50.89%，年增 0.76 個百分點，營益率 28.12%，年增 5.06 個百分點，稅後純益 25.14 億元，年增 76.54%，每股稅後純益 27.07 元。

矽力今年起隨著汽車、資料中心等高毛利新品陸續出貨，整體產品組合優化，加上第二季起逐步反應晶圓代工費用上漲，推升整體獲利表現，展望下半年，隨著各類需求持續熱絡，矽力營收也可望維持高檔，達到全年營收年增幅 20-30% 的目標。