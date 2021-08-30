澳洲當局考慮制定新法 以加強蘋果等數位支付服務的監管

據報導，澳洲府正在考慮制訂新的法律，來加強對蘋果 (AAPL-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 等科技巨頭旗下數位支付服務的監管。

澳洲財政部長 Josh Frydenberg 表示，他將仔細考慮數位支付相關的問題，以及政府委託的一項報告中其他的建議，該報告主要研究科技進步和消費者需求的變化步伐是否一致。

蘋果的 Apple Pay、谷歌的 Google Pay 和中國的 WeChat Pay 在近年來迅速發展，但是相關服務目前仍未被指定為支付系統，因此他們處在監管範圍之外。

Frydenberg 指出：「如果我們不採取措施來改革目前的框架，最終將會是由矽谷來決定我們支付系統的未來，而支付系統是國家經濟基礎健設的重要組成之一。」

報告中建議，政府應該要有能力指定科技公司作為支付供應商，來明確數位錢包的監管情況。此外，報告中也建議政府和產業共同建立更廣泛的支付生態系統戰略計劃，並開發出一個單一的綜合支付系許可框架。

根據澳洲央行 (RBA) 的報告顯示，在 2019 年通過數位錢包的付款，在整體銀行卡交易中的佔比達到 8%，遠高於 2016 年時的 2%。

另外，有數據顯示，截至今年的 3 月，數位錢包的交易量成長了一倍以上，達到約 21 億澳元，相關機構也敦促政府監管機構解決競爭問題，並針對用戶使用數位錢包的安全隱憂進行思考。