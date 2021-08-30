盤前財經大事搶先讀2021年08月30日

今日操盤前瞻

歐元區 8 月景氣指數

股東會：中鋼、瓦城、志旭、生華科等

除權息：正新、中鋼構、華新科、長榮鋼、精華等

鮑爾談話為市場注入強心針 華爾街估明年要升息有難度

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾在周五 (27 日) 釋出縮減購債 (Taper) 的最新資訊，華爾街認為，這透露超寬鬆的貨幣政策可能會再多支持風險資產一段期間，並讓近期忐忑不安的投資人感到安心。閱讀全文...

投資專家：Fed 正吹起又一個房地產泡沫

美國經濟已歷經數次房地產大泡沫的影響，1923 年至 1926 年的美國房地產泡沫與大蕭條，2001 年至 2008 年的美國房地產泡沫與次貸危機，Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 週五 (27 日) 受訪時警告，聯準會 (Fed) 正吹起又一個房地產泡沫。閱讀全文...

200 億美元全股收購不夠誘人 華爾街估威騰恐難成功收購鎧俠

儲存設備大廠威騰 (WDC-US) 收購記憶體大廠鎧俠的傳言本周甚囂塵上，威騰擬砸下 200 億美元成為全球最大 NAND 製造商，並與三星電子一較高下，然而，此交易案成功機率遭到華爾街質疑。閱讀全文...

晶圓代工漲不停 IC 設計在兩隻大象中求生存

隨著台積電 (2330-TW) 上周三發出全面漲價通知，IC 設計業者也開始與客戶討論新一輪漲價，但相較過往，業者坦言，儘管客戶有意持續拉貨，但對於庫存、價格態度已趨於保守，後續能否「完全」轉嫁恐需視各產業現況，顯然成本壓力已逐步浮現，IC 設計也成為晶圓代工、終端客戶兩隻大象間的夾心餅。閱讀全文...

房市面臨三缺墊高成本 高房價恐是常態

自去年底至今，台灣央行無預警陸續祭出二波打炒房措施，但根據最新公布的信義房價指數，第二季全國房價季漲 1.35%、年漲 10.24%，並未受到本土疫情爆發衝擊，央行總裁楊金龍不諱言，房價受成本面因素影響很大；顯然，在原物料攀升、缺工和土地資源有限的狀態下，房價恐怕是難以回頭。閱讀全文...

鈞興 - KY 擴大越南新廠投資 二期完工產能翻倍增

精密齒輪大廠鈞興 - KY(4571-TW) 在美國 DIY 裝修市場需求強勁帶動下，加上與客戶合作的客製化新品上市，年底前產能已滿載，因應客戶需求擴大越南新廠投資金額，待二期廠房完工後，產能可望較現有產能翻倍增加。閱讀全文...

優群旺季及新品加持 下半年營運估略優去年同期

連接器廠優群 (3217-TW) 進入傳統出貨旺季，商用型筆電及美系手機備貨帶動需求向上，加上第四季新品相繼量產出貨，成為營運新動能，法人估，下半年營運可望較去年同期略為成長，全年每股純益可站穩 7 元之上。閱讀全文...

雙 A 迎戰傳統旺季需求 轉攻專業型市場

下半年筆電出貨轉由主流消費、商用機種接棒，品牌大廠華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 迎戰傳統旺季，均擴大搶進專業型市場，除電競應用外，雙 A 同樣鎖定創作者市場，其中，華碩周四 (2 日) 將舉辦新品發表會，市場預期將推出一系列 ProArt 創作者系列新品。閱讀全文...