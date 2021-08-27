〈台股盤後〉市場變數多 量縮收漲142點重登月線

台股今 (27) 日收盤上漲 142.97 點，報 17209.93 點，指數重登月線之上，但在全球新冠肺炎變種病毒疫情反覆，及電子業缺料問題仍嚴重前提下，全場成交值只有 3148.69 億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日彈升，成交值卻明顯萎縮，顯示台股反彈 1000 點後，投資人對於接下來的市場不確定仍心存疑慮，建議現階段不宜進場追價。

證券分析師黃漢成說，目前市場不確定因素在於央行年會即將召開，美國 Fed 也有提出縮減購債的聲浪，同時，下半年的電子業旺季出現零組件缺料嚴重問題，以及全球新冠肺炎變種病毒造成疫情反覆，是否意味大盤反彈結束、甚至可能出現回跌，值得觀察。

台股 27 日大盤以 17061.1 點開出，最低 1700.26 點，最高 17229.89 點，收盤指數報 17209.93 點，指數重登月線之上，今天全場成交值只有 3148.69 億元。台股周線收紅上漲 867.99 點或 5.31%。

類股走勢上，權值股大立光 (3008-TW) 收盤報 2630 元，下跌 45 元或 1.68%，台積電 (2330-TW) 收在 599 元，較昨日上漲 5 元或 0.84%，聯電 (2303-TW) 尾盤急拉，收在 61.7 元，上漲 0.5 元或 0.82%。鴻海 (2317-TW) 收在 108 元，較昨日上漲 0.5 元或 0.47%。

今天盤中以 IC 載板三雄的欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW) 及景碩 (3189-TW) 表現最為突破，股價全數收紅。