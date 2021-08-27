電金傳齊點火 台股量縮漲142點收17209點 站回月線周漲逾800點

美股周四全面收黑，拖累台股今 (27) 日開盤一度回測半年線，所幸電子三雄開低後同步翻紅，領軍電子權值股再掀漲勢，金融權值股富邦金、國泰金表現強勢，台塑四寶也穩盤助攻，大盤開低走高，再站回月線，終場大漲 142.97 點，收在 17209.93 點，成交量縮至 3148.68 億元，指數本周大漲超過 800 點，周 K 中止連二黑。

觀察電子權值股表現，電子三雄股價同步開低走高，台積電終場小漲 0.84%，收 599 元，距離 600 元關卡差臨門一腳；聯發科小漲 0.9%，收 896 元，拚站回十日線；鴻海則在平盤附近震盪整理，小漲 0.46%，收 108 元。股王矽力 - KY 大漲近半根停板，日月光投控漲幅也超過 2.8%。

看好 BF 載板前景，南電受惠漲價效益，外資再度調升目標價，帶動 PCB 族群獲資金點火，南電、建榮大漲 8%，景碩、敬鵬、欣興、寶得利漲幅都超過 3%。

在買盤進駐下，金融股一片紅通通，台新金、國泰金大漲 3%，富邦金、永豐金、華南金、合庫金漲幅都超過 2%。

鋼鐵人表現相對強勢，豐興大漲近半根停板，大成鋼上漲 2%，中鋼也漲逾 1.5%。航運股持續壓回，中航重挫 9%，台航、新興、志信也下跌 4%，裕民、四維航跌幅都有 3%，陽明、萬海、台驊投控下跌逾 2%，長榮則小跌 1%。