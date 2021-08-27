華景電擬赴美服務大客戶 9月上旬轉上櫃

華景電 (6788-TE) 今 (27) 日召開上櫃前業績發表會，預計 9 月上旬轉上櫃，展望後市，總經理羅宏輝表示，現今不論晶圓代工、記憶體接單穩定成長，在供應商、原物料掌握度也高，可全力提供裝機服務，預計未來接單將持續增溫，另外，為就近服務大客戶，將赴美設置據點。

華景電今年上半年營收達 4.63 億元，毛利率 51.7%，營益率 28.2%，稅後純益 1.03 億元，每股稅後純益 3.25 元；產品以 AMC 防治設備為主，營收比重達 81%，RFID 系統則達 16%，其他約 3%。

帆宣 (6196-TW) 為華景電董事之一，董事長高新明也現身站台，看好隨著全球半導體不斷往先進製程推進，身為供應商也必須超前部屬，精進技術、提供最先進的環境控制、高潔淨度的解決方案，目前已深獲客戶肯定，將持續爭取其他客戶訂單。

羅宏輝指出，華景電兩大產品分別為晶圓製程 AMC 防治設備、RFID 整合派工系統，其中，半導體製程越先進，晶圓防範微汙染的重要性增加，而華景電 AMC 防治設備可提供半導體高階製程所需的解決方案，產品規格涵蓋 20 奈米至 5 奈米的標準化、客製化設備，未來也將往 3 奈米以下進行客製化設計。

華景電也因高自製率及 50 個以上的專利布局，可為客戶量身訂做設備，從過去客製化 3-5 種機台，現今已增長至 40 種以上的客製化機台，客戶橫跨全球晶圓代工、封測、記憶體等半導體產業。

華景電也引用研調機構數據，預估 2024 年全球智慧製造市場規模可達 4000 億美元，年複合成長率達 10.1%，隨著全球智慧工廠、工業 4.0 趨勢成形，華景電 RFID 整合派工系統可搭配客戶晶圓儲存盒電子貨架，透過系統中央控管各類電子貨架及智能儲放裝置，達到物料傳送最佳化。

華景電也以 RFID Reader 輔助確認物料及站點位置，提高生產效率，隨著半導體製程線距微縮，客戶也持續開發先進製程，讓公司產品成為高階半導體製程的標準配備，在半導體產業鏈中扮演重要角色。

針對海外布局，羅宏輝強調，華景電將會就近服務客戶，至美國設立生產銷售據點，時間點約落在明年下半年。