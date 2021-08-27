〈南山人壽勞資爭議〉公司派提三大改善方案 打造幸福企業

南山人壽工會今 (27) 日再度就勞資爭議要求儘速協商，對此，南山人壽針對內勤同仁加班問題提出三點改善方案，強調努力打造幸福企業。

南山人壽表示，近幾年來，改善內勤同仁加班狀況，始終是該公司努力的重點項目之一，因此，南山人壽從企業內部運作根本檢討做起，全面檢視內勤同仁人力配置及工作內容，進行質與量，雙軌並行的改善方案。

南山人壽進一步指出，改善方案有三，第一、秉持提供客戶有效率的服務，配置合宜的人力，針對各地分公司，調度相關工作集中作業，同時配合業務量的高低起伏，以足夠的人力，妥善安排適當的工作量，努力減少同仁加班狀況，因此，該公司內勤同仁 2020/7~2021/6 的加班時數較 2019/7~2020/6 減少 30%。

第二，持續優化各項工作的數位流程，過程中也和同仁有效溝通，達成共識。針對願意加班的同仁，依法令規定給付加班費，及落實員工照顧與關懷。近期也為體恤同仁，調高內勤員工團體保險的保障額度，另外也提供金融保險業中位數以上具市場競爭力的薪酬、針對員工的身心發展、福利及學習成長等建構完善機制。

最後，南山人壽也參與政府的青年就業旗艦計畫，響應新冠肺炎疫情產業振興政策方針，積極協助新鮮人就業，累計進用人數至目前已達 50 人，以增加人力的做法同步均衡同仁的工作時數。



南山人壽強調，重視每一位員工，致力落實安心職場及同仁關懷，早在疫情警戒標準為三級之際，即響應政府政策並善盡防疫社會責任，為有意願的內勤同仁投保疫苗險，並提供有薪疫苗接種假二日。

南山人壽表示，在警戒標準調降至二級的現在，防疫亦不鬆懈，除視政策及疫情狀況讓同仁分流回歸返回公司上班之外，也強化座位及環境清潔，給同仁安心的辦公環境。

此外，為了落實員工健康關懷，除了有護理師不定期關心健康狀況，也定期發布健康提醒訊息，更規劃系列性線上運動課程等，提醒同仁居家也不忘健康防疫，陪伴同仁平安度過「疫」時的挑戰。南山人壽會持續努力營造多元、平等及健康的工作環境，打造工作、家庭及身心健康可以兼顧的永續幸福職場。