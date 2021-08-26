晶圓雙雄穩盤 台股小漲21點收17066點 月線得而復失

台股連日展開報復性反彈，今 (26) 日早盤衝上 17200 點關卡，晶圓雙雄成為多頭指標，鋼鐵股人氣回籠，不過，賣壓隨之出籠，多檔權值股翻黑，航運股也陷多空激戰，終場指數小漲 21.1 點，收在 17066.96 點，月線得而復失，成交值 3724.67 億元。

台積電傳出全面調漲代工價格，多家 IC 設計廠證實接獲通知，激勵台積電股價走高，一度大漲 3%，站上 600 元大關，隨後漲幅收斂至 1.5%，以 594 元作收，收復半年線；聯電早盤也勁揚逾 4%，最高來到 62.7 元，終場漲幅縮至 2%，收 61.2 元。晶圓代工廠世界先進則開高走低，下跌 1% 作收。

權值股盤中陸續翻黑，台塑四寶僅台塑化維持上漲走勢，台化下挫逾 1%，聯發科、大立光、國巨、聯詠、和泰車、統一超等賣壓都相當沉重。

鋼鐵股今天匯集人氣，市場看好第四季市況回溫，在買盤積極回補下，中鋼一度大漲逾 4%，但尾盤漲勢逐漸收斂，以 36.35 元作收，中鋼構、燁興、燁輝、威致、志聯、彰源、新鋼均亮燈漲停，中鴻、盛餘、運錩等上漲力道也很強勁。

航運股方面，長榮、萬海震盪走跌，下挫超過 1%，陽明傳出獨拿台積電美國新廠建置的海運大單，尾盤急拉漲逾 1%。不過，航運股普遍回檔，包括台驊投控、台航、遠雄港、榮運、裕民等。