和勤精機首季營收創歷年同期新高 年增近5成

精密沖壓廠和勤精機 (1586-TW) 3 月工作天數增加的有利因素下，營收重新站回 2 億元，今 (6) 日公布 3 月營收為 2.04 億元，月增 21.12 %，年增 37.51%，推升首季營收 6.26 億元，季減 9.13%，年增 49.58%，創歷史同期新高，年增 49.58%。

近期原料價格大漲，和勤表示，因預期上漲趨勢，已提前備料到第二季，未來將持續觀察原料價格的變化，並進行製程改善與合理調整產品價格。

和勤去年新電動車零件營收比重已達 8.09%，2021 年來自美系電動車大廠的訂單持續成長，公司並供應其他品牌新能源車座椅、門鎖等零件，並與各大品牌車廠開發新能源車關鍵的電驅系統零件。

此外，和勤也加入鴻海 (2317-TW)MIH 聯盟，爭取更多電動車商機。

和勤 2020 年稅後純益 1.38 億元，年增 5.86 倍，創上櫃以來新高，每股純益 1.69 元，董事會通過，擬配發每股 0.8 元現金股利及 0.2 元股票股利，合計 1 元股利。

和勤在硬碟產業相關業務方面，有 8 款產品為高階機種零件，以 5G、雲端伺服器為主，出貨不受硬碟 PC 市場縮減影響，在現有客戶訂單下，除了既有終端客戶 Seagate 外，亦持續開發 WD、Toshiba 供應鏈，預期今年硬碟零件營收將能維持去年水準，公司並持續接觸新客戶，擴大硬碟零件的全球市占率，此外，高壓注塞泵系列產品預計下半年出貨，預期對公司業績有顯著貢獻。

和勤也開發新產品，朝不斷優化產品組合、拉高平均毛利率目標邁進，高壓柱塞泵、重卡變速箱零件即將量產之外，冷凍空調零件、自行車精密零件等高端產品開發案也在進行中。