WSA：7月全球粗鋼生產年增3.3% 惟中國出現萎縮

《日本經濟新聞》25 日 (週三) 報導，根據世界鋼鐵協會 (World Steel Association，WSA) 截至 8 月 25 日前所整理出的全球 64 個國家地區的 2021 年 7 月粗鋼生產量，較去年同期增加 3.3% 至 1.617 億公噸，連續 12 個月超越去年同期表現。

另一方面，中國為減少二氧化碳排放量、在該國政府所主導的鐵金屬減產影響下，中國 7 月的粗鋼生產則是出現了睽違 16 個月的萎縮。

中國 7 月的粗鋼生產報年減 8.4% 至 8680 萬公噸，背後原因和中國政府所主導的減產舉措有關，其目的是為了因應環境衝擊。

在 2021 年 4 月的時候，中國國家發展和改革委員會等發布了減少二氧化碳排放量的方針，打算讓 2021 年的粗鋼生產數量低於去年。

不過就實際狀況來看，中國 2021 上半年的粗鋼產量，仍較去年同期高出 1 成以上。就在進入 7 月之後，降低產量的必要性也勢在必行，以中國寶武鋼鐵集團等大型企業為主，在當前也都普遍實施減產。

而就另一個角度來看，中國的基礎建設工程因為原物料飆漲等因素而出現延誤，這也使得鋼鐵需求出現放緩。

在其他生產國家方面，7 月印度的粗鋼生產年增 13.3% 至 980 萬公噸、日本年增 32.5% 至 800 萬公噸、美國年增 37.9% 至 750 萬公噸。粗鋼需求在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情發展當中普遍出現回彈，中國以外國家的粗鋼生產都超越去年同期。