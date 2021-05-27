新官上任三把火！SEC新任主席將加強監管加密貨幣、SPAC

美國證券交易委員會（SEC）新任主席詹斯勒 (Gary Gensler) 在周三（26 日）的聽證會上表示，加密貨幣與特殊目的收購公司（SPAC）缺乏法規監管，恐對投資人造成危害，呼籲國會應重視此事並採取措施。

詹斯勒表示，比特幣與以太幣在監管方面存在「漏洞」，目前數千種加密貨幣中，大部分是作為證券方式運作。他也說加密貨幣的違法行為不勝枚舉，但目前僅有 75 件違法行為能依法處理，其他的根本無法可管。

詹斯勒說，傳統的證券交易詐欺有證交所可以把關，但在加密貨幣的領域卻非如此，因此盼能與國會合作，替這種「時而商品，時而證券」定義模糊的加密貨幣設立明確法規，以保障投資人。

他以加密貨幣的搶先交易為例說明，加密貨幣交易平台可以共享訂單訊息，此時另一方投資人就可以在加密貨幣交易前搶先進行交易，使其他投資人的買賣成本提高。如果沒有監管人士與法規約束，投資人恐怕會遭投機分子搶先交易而蒙受損失。

此外詹斯勒還表示，SEC 也希望能與美國商品期貨交易委員會（CFTC）、美國財政部合作，打擊加密貨幣的洗錢與非法活動。

至於對近期相當火熱的特殊目的收購公司（SPAC），詹斯勒也認為 SPAC 目前沒有足夠監管法規保護散戶投資人。

詹斯勒說：「過去 6 個月來 SPAC 像野火一樣迅速蔓延，目前已有數百家類似公司... 至於誰能從中獲利、投資人是否能獲得保障，這當中確實存在一些問題。」

他引用近期一項研究數據指出，投資人一開始以每股 10 美元入股 SPAC，但等到合併時，這些股票的平均價值僅剩 6.67 美元，比起傳統 IPO，SPAC 交易的股價稀釋程度更高。

對此，詹斯勒在聽證會上表示，已向國會提出制定法規或指導方針的要求，藉此規範 SPAC 且保障投資人。

據 Dealogic 的數據，SPAC 今年以來募集資金不僅達到創紀錄的 1,000 億美元，併購交易價值也達到創紀錄的 2,630 億美元。

Refinitiv 調查數據顯示，自 4 月初以來約有 30 家公司與 SPAC 合併借殼上市，在過去 2 至 3 月 SPAC 熱潮巔峰時期為 69 家公司。

Refinitiv 分析師表示，由於散戶投資人的樂觀情緒已消退，也開始擔心 SPAC 以過高估值讓那些總是虧損、甚至沒有營收的公司上市，因此 SPAC 熱潮開始消退，4 月透過 SPAC 借殼上市的公司數已不如以往。