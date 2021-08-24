全訊通過證交所審議 最快Q4中掛牌上市

全訊 (5222-TE) 今 (24) 日通過證交所審查上市案，最快今年第四季中掛牌上市，全訊表示，將在政府國防自主政策下，持續搶攻國防航太領域商機，同時開發 5G 商用 PA 產品，全訊主辦承銷商為台新證券。

全訊為砷化鎵 (GaAS)、氮化鎵 (GaN) 微波積體電路、功率放大器 (PA) 模組製造商，目前擁有一座四吋砷化鎵 (GaAs) 晶圓廠，提供客戶上游晶圓設計、製造、封裝測試，到終端功率放大器模組等一條龍服務，應用領域則以國防航太、5G 通訊為主。

展望未來，全訊表示，受惠政府國防自主政策，近年營運規模逐步提升，因國防標案多為複數年合約，目前對未來 2-3 年訂單掌握度極高，將持續爭取未來多項防禦型國防設備標案訂單。

另一方面，全訊也持續開發 5G 毫米波低軌道衛星通信商用領域產品，目前 5G 毫米波 (mmWave) 功率放大器產品，已送樣國內、國外一線客戶進行測試，預期產品完成認證測試後，將可望試量產逐步貢獻營運。

因應產能需求，全訊去年也投入二廠擴建，上半年已完成主體建物，預期下半年進駐設備，明年首季開始量產，估整體產能可望增加一倍以上，全訊上半年也在國防產品挹注下，稅後純益達 1.29 億元、年增 164.55%，每股純益 2.16 元，創下歷年同期新高。