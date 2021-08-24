美國近半數州疫情有趨緩跡象 專家：秋季返校恐再升溫

數據顯示，美國許多 Delta 變種病毒熱區的新增確診案例正在下降，意味著其他區域可能很快跟著降溫，但部分專家擔心，隨著 9 月即將開學返校，很可能會再掀起另一波大流行。

目前美國每天仍有 1000 多例死亡案例，短短一個月成長兩倍多。但據美國疾病管制和預防中心 (CDC) 數據，爆發 Delta 病毒的阿肯色州和密蘇里州 7 天平均病例數比高峰時相比下降 12%，佛州和路易斯安那州也開始出現類似的下降。即使其他州的病例仍在攀升，但增速已放緩。

疫情爆發以來，美國的確診激增往往不會持續超過幾個月，但是傳染力強的 Delta 病毒出現正對許多先前假設提出挑戰，包括疫情即將結束的想法。

樂觀情況下，本月有望開始看到疫情趨緩，6 月初阿肯色州、密蘇里州爆發的疫情大約兩個月後便出現趨緩跡象，佛州等州 7 天平均確診案例上升大約持續 58 天。

據 Covidestim (下圖) 統計，大多數州的病毒有效再生數 (Rt 值) 正在下降，低於 1 代表預計病例將很快下降，目前已有 22 個州處於該水準。其他州約落在 1 到 1.2 之間，並呈現下降趨勢。

美國各州有效的病毒再生數 (Rt 指數) (圖: Bloomberg)

一旦美國短期疫情達到頂峰，市場認為，美國很可能會逐漸恢復平靜。變種病毒肆虐也加速疫苗施打，Covidestim 預估 6 月初以來，完全施打疫苗民眾新增大約 2800 萬人。

悲觀人士則警告，即使變種病毒很快熄滅也可能只是短暫現象。華盛頓大學健康指標和評估研究所示警， Delta 病毒恐怕會因大學生和未接種疫苗的學童返校而再次蔓延。

此外，英國 Delta 病毒疫情在 7 月 20 日達高峰後連續幾周出現趨緩跡象，但近期新確診案例又再度暴增。

這可能意味著美國正面臨挑戰，Delta 病毒住院、死亡率高於預期，由於重症住院率高，死亡率很可能仍居高不下。據美國衛生與公眾服務部 (HHS) 數據，美國醫院確診、疑似染疫死亡的人數已經超過 2 月至今的水準。

CDC 等數據表明，這些確診個案都沒有接種疫苗，而現階段美國仍有數以千萬計的類似易感染人群。

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