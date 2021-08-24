紐元可能短期內持續跌

紐西蘭若繼續實施封鎖策略，可能會讓過去半年的經濟復甦成果都功虧一簣，央行難以 如預期在 10 月升息，而紐元也就很難再次上漲。

紐西蘭央行因疫情竟決定不升息

上周紐西蘭的利率決議使市場大跌眼鏡，期貨市場原先在決議前高達 80% 概率認為紐西蘭 央行將在上周升息 0.25 個基點至 0.5%，結果紐西蘭央行決定維持官方現金利率 (OCR) 在 0.25% 不變。

央行的聲明指出，該決定是基於當地再次發現社區感染個案，政府重新實施封城，令不 確定性增加。由此可見，紐西蘭在決議前夕出現了自 2 月以來的首件本地確診個案成為了 導致這次央行不升息的主要原因。

雖然該央行預測顯示，利率今年底仍會升至 0.5%、明年中旬升至 1.5%，並在 2023 年底升 至 2% 以上。紐國央行總裁 Adrian Orr 也明示有意在未來幾年內讓利率正常化，僅憑新冠 疫情還不足以阻礙央行未來升息，若是需求端出現重大衝擊，才會轉變態度，並揚言紐 西蘭很大機會在 10 月就會開始升息。

雖然紐西蘭的經濟數據亮麗、經濟反彈領先各國、通膨明顯增強、先前疫情控管措施得 宜，一切都讓紐西蘭央行有充足的條件升息。若是 10 月升息，相信紐西蘭依然會是 G10 國家中首家央行開始升息，不過從紐元走勢看，市場並不買帳。

紐元上周跌破了維持近 2 個月的橫行區，跌至 0.6804 水準見支持反彈，預料反彈過後進 一步下跌的機率較大。

實際上，紐西蘭的疫情已開始進一步擴散，目前紐西蘭的全球封鎖已延長至這周五，奧 克蘭市的居家令至少將持續到 8 月 31 日。

由於有前車之鑒，市場已開始疑惑紐西蘭央行在疫情再次擴散下會否如預期般 10 月升息， 利率期貨顯示紐西蘭央行 10 月升息概率只有 57.9%，11 月則有 96.1%，反映市場仍對紐 西蘭 10 月升息信心不足，有更大可能會延至 11 月升息。

疫情控制的策略將成為升息阻礙 紐西蘭再次出現自 2 月以來首件本土染疫案例至今，已攀升到 107 件感染案例，可見疫情 擴散速度極快。紐西蘭政府官員也承認，在該國實現新冠病毒 “清零” 狀態的方法可能不再 可行，因為事實證明 Delta 變種病毒難以被控制。

實際上，亞太區各國近期在應對疫情反彈都繼續使用去年的「清零封城」策略，對外國 實施極嚴的閉關封鎖，返國公民實行嚴格隔離，本土確診出現後大規模封城。

不過，這樣的策略造成實體經濟接近停擺，短時間內的經濟傷害或仍可彌補，但長時間 的封鎖卻會傷害製造業和零售業，經濟反彈的成果將會受打擊。

因此，紐西蘭繼續使用這樣的策略可能會使紐西蘭過去半年的經濟復甦成果打碎，紐西 蘭央行便難如預期般升息，紐元也就難言能再次上漲。

實際上，歐美和澳洲等國都開始轉變策略，以接種疫苗率為目標，減低住院率和死亡率， 而捨棄「清零封城」的抗疫策略。相信除非紐西蘭以「清零封城」的抗疫策略成功使紐 西蘭重回過去半年的狀態，或是要轉變抗疫策略，否則目前看紐西蘭央行升息的前景仍 不算太明朗，紐元便有進一步下行可能。

紐元兌美元關注上方阻力

技術上，紐元兌美元上周大幅下行並跌破 0.6880 的關鍵支持水準，也是自 6 月至今的橫 行盤整區間。短期內可關注上方阻力 0.6917、0.6950、0.6967 水準。紐元可能會在高點再 次遇阻回落，並再次下試 0.68 的前低點。跌破 0.68 的前低點後，紐元則可能跌向 0.6720 水準。

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