本周熱點前瞻：全球央行年會 Jackson Hole 會“一石激起千層浪”嗎？

如果研討會期間聯準會官員提出更多支持縮減購債的理由，預計將進一步推動美元走高，同時促 使黃金和美股回吐近日漲幅。

對聯準會縮減購債規模的討論已持續了很長時間，目前市場聚焦幾天後的聯準會重磅活動—傑克森 霍爾經濟研討會 (Jackson Hole Economic Symposium)，希望從中看到清晰的縮債路線圖。由於擔心疫 情反復，本次會議連續第二年於線上舉行。

會議完整議程定在 8 月 26 日公佈，市場人士將仔細揣摩聯準會主席鮑爾所說的每句話，同時聆聽 其他央行官員們發表的評論。除了央行年會外，本周還有下列的焦點：

8 月 23 日星期一

• 歐元：歐元區 8 月 Markit 製造業和服務業 PMI

• 英鎊：英國 8 月 Markit 製造業和服務業 PMI

• 美元：美國 8 月 Markit 製造業和服務業 PMI

8 月 24 日星期二

• 歐元：德國第二季 GDP 年率終值

8 月 25 日星期三

• 歐元：德國 8 月 IFO 商業景氣指數

• 原油：EIA 原油庫存報告

8 月 26 日星期四

• 美元：美國第二季 GDP 修正值

• 美元：美國上周初請失業救濟金人數

8 月 27 日星期五

• 人民幣：中國 7 月工業利潤

• 澳元：澳洲 7 月零售額

• 美元：美國 7 月個人收入和支出

• 美元：美國 7 月 PEC 物價指數 (PCE 通膨率)

• 美元：美國 8 月消費者信心指數（終值）

• 美元：聯準會主席鮑爾在央行年會發表演講 聯準會看似愈來愈接近著手縮減疫情期間實施的購債等量化寬鬆措施，這些措施為金融市場提供了 強而有力的支援。上周發佈的美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 7 月份會議紀錄顯示，央行甚至可能 在 2021 年底前開始縮債。

從以往經驗來看，決策者通常會在研討會上進行公開討論，期間或許會對聯準會下一步政策舉措作 釋出些許暗示。一旦傳遞出這樣的資訊，就可能引發多種資產類別大幅波動。

部分市場人士認為，鑒於近幾個月已不斷有聯準會官員表態支持縮減購債，因此會議不會產生轟動 性影響。但也有一些投資者認為官員們可能會作出一些政策轉向的暗示，因此要準備好迎接市場震 盪，各資產類別選擇權的部位變化將反映出市場的預期。

如果研討會期間聯準會官員提出更多支持縮減購債的理由，預計將進一步推動美元走高，同時促使 黃金和美股回吐近日漲幅。 不過，如果鮑爾在周五的線上演講中給聯準會即將宣佈縮表的想法潑冷水，那麼美元可能自近期高 點回落，同時給黃金和股市多頭帶來鼓舞。

全球投資者和交易員也將評估鮑爾所支持的觀點是否與最新的美國經濟數據表現相契合，鮑爾的立 場一直比較偏鴿。在他周五發表講話之前，投資者首先將對新出爐的美國個人收入和支出數據進行 仔細研究，此外還有聯準會偏愛的通膨指標，個人消費支出 (PCE) 物價格指數。

如果數據顯示美國經濟復甦勢頭強勁，聯準會將不得不儘早開啟縮債，那麼市場可能就不那麼在意 鮑爾的鴿派言論，而是相信聯準會收緊政策的步伐或許已經落後於通膨曲線。

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