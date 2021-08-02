〈餐飲業迎疫情降級〉百貨業估客源至少回流5成、餐飲業績提升5成

雙北市宣布明 (3) 日起餐飲、夜市等開放內用，百貨餐飲業務可望快速回溫，環球購物中心表示，已開放雙北以外店點內用，餐飲業績已提升約 50%，遠百 (2903-TW) 預計將有 50% 客群回流，微風集團也樂觀看待，父親節檔期有望使人潮回流達 80%。

遠百指出，雙北店點包括遠百信義 A13、遠百寶慶、板橋大遠百和遠百板橋中山全面實施雙實聯、梅花座或隔板，全力做好防疫提供內用服務，並同步開放用餐訂位，但暫時無法預測父親節用餐狀況。

環球購物中心則指出，上周業績已較前一周回升近 40%，其中，桃園 A8、新左營車站和屏東市遵照縣市政府措施開放餐飲內用，餐飲業績提升近 50%。

在雙北開放內用後，環球購物中心將於餐廳入口進行二次實聯制，並進行用餐人潮管制，餐點以個人套餐或事先分菜避免共食，而商場防疫措施不鬆懈，全台六店營業時間仍為 11:30-20:30，屏東市先恢復原營業時間 11:00-22:00。

而微風集團餐廳內用將採取人數控管，餐點僅提供套餐，隨著父親節假期報到，預估人潮將回到三級警戒前的 80%。

而連鎖餐飲集團饗賓餐旅表示，於台北巿和新北巿的饗食天堂、饗饗、旭集、果然匯、開飯川食堂、饗泰多、真珠台灣家味等七大品牌共 21 家分店，積極配合相關規範與指引，預計於 8 月 11 日正式開放內用。