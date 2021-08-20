量縮築底 抓緊換股時機迎接下半年成長股？

萬寶投顧陳子榕指出，美國聯準會 (Fed) 有關縮減購債規模的討論曝光，全球股市天翻地覆，不只美股連續兩天重跌，拖累台股短線再破底，這使得台股整理的時間會再稍微拉長，但預估台股下週底部有機會浮現，建議大家底部浮現後，伺機而動。



全球智慧穿戴裝置大廠 Garmin(台灣國際航電) 第二季營收大報喜，營收 13.3 億美元，年增 53％；營業利益 3.71 億美元，年增 97％；Garmin 同時上修全年財測，預估全年營收可達 49 億美元，EPS 5.5 美元。



Garmin 是做導航起家，但後來 Google Map 和 iPhone 手機的普及迫使 Garmin 另謀生路，開啟運動休閒手表產品，除了年輕人越來越喜歡運動，疫情之後大家對健康的重視也帶動銷售，像是「快樂缺氧」名詞出現後，有血氧偵測功能的健康手環銷售都是翻倍成長。由於 Garmin 台灣廠區的產能已接近滿載，近日宣布將於南科再投資 90 億元擴大建廠，繼續爭搶全球健康穿戴裝置的大餅。



此外，下個月蘋果就要發布 iPhone 13，Apple Watch 7 預料也會同步亮相，相關供應鏈下半年業績將大幅躍進。



相關概念股包括 IC 設計聯發科 (2454-TW)、聚積 (3527-TW)、凌陽 (2401-TW)、封測南茂 (8150-TW)、精材 (3374-TW)、微控制器盛群 (6202-TW)、新唐 (4919-TW)、感測元件晶技 (3042-TW)、原相 (3227-TW) 、電源管理台達電 (2308-TW)、PCB 台郡 (6269-TW)、華通 (2313-TW)、組裝鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW)、仁寶 (2324-TW)。



南茂 (8150-TW) 受惠消費性及車用電子需求增溫，帶動記憶體封測成長優於 DDIC，目前產線維持高稼動率，第三季封測代工報價續漲，持續挹注獲利表現，6、7 月我多次推薦南茂，股價從 46.5 元一路漲到 59.8 元，漲幅 3 成，這一波台股拉回修正，南茂股價穩站季線之上，相對抗跌，下半年仍有機會。



萬寶投顧陳子榕指出，要提醒大家的是，雖然台股目前盤勢偏弱，但中長線並不悲觀，除了有經濟優異的基本面支撐，台股當沖降稅政策已確定再延長 3 年。此外，新制勞工退休基金已陸續撥付 640 億元委外代操，將適時為大盤點火助旺，八大官股週四 (8/19) 一口氣買超台股 133.94 億元，預料下週台股可望落底，大家趁此機會好好檢視手中持股，汰弱留強，並跟著我佈局下半年績優股，在下一波台股登高時才能大豐收。



順德 (2351-TW) 客戶涵蓋 Infineon、STM 等國際 IDM 大廠，順德在 3 月已經有一波報價調漲，第三季將持續微調，目前訂單已至年底，客戶並開始預訂 2022 年產能；預估順德三大產品線車用、工業、消費產品今年都有雙位數成長，下半年毛利率可望維持 19％～20％高水位，而新廠預計第四季投產，將帶動順德營收季季增長；順德上半年 EPS 達 2.25 元，已超越去年全年 EPS 1.92 元。

捷敏 - KY(6525-TW) 為國內唯一一家專注在功率半導體封測的業者，隨著 5G、車用等趨勢帶動功率半導體需求噴發，公司大啖 MOSFET、IGBT(絕緣柵雙極型電晶體)、二極體等封裝訂單，從年初一路滿到年底，且客戶也在排隊等待合肥廠新產能，訂單能見度達 2022 年，預期今年營收將成長逾兩成。

玉晶光 (3406-TW) 在蘋果 iPhone 13 擴大取得廣角、長焦鏡頭訂單，下半年 iPhone 的混合市占率將大幅提升至 40％～45％，明、後年還會持續增加，iPhone 13 後置廣角鏡頭從 5P 升至 6P，加上良率改善，預估玉晶光第三季營收季增 108％、毛利率挑戰 43％；此外，AR/VR 訂單挹注，預估玉晶光明、後年年複合成長率將躍升 2 成，遠遠超出整體產業 6％的成長幅度；估今、明年 EPS 將達 24.4 元、38 元。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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