大盤是變了心的戀人？回不去了嗎？

台股本週再度跌破半年線，指數持續找尋下檔支撐，市場信心不足籌碼凌亂，融資減肥不足，加上原先漲價題材的航運、驅動 IC、被動元件、記憶體還有半導體晶圓代工等等利多題材不漲後市場也出現價格翻轉的利空，長短料不均衡下游廠商股價已久跌一大段，上游電子也股價大幅回檔，然而基本面變了嗎？

沒變！

而過去十個交易日台北股市一路下跌過程中，最強勢股的台積電在過去三個交易日補跌，目前大多數股票已經準備進入打底階段，以產業界來看當前唯一有在跌價的是面板報價、驅動 IC 有報價鬆動的跡象相關股票建議全面避開；利基型記憶體現貨價格連跌三天但是合約價還持平，市場認為現貨價會影響合約價，但是實際上並沒有，所以只能讓市場資金去確認；晶圓代工產能很緊，IC 設計下單很多，景氣目前看來仍是萬里無雲，差別僅僅是市場擔憂 Fed 縮表，但實際上今年縮表機率接近零，Delta 病毒肆虐全球，沒人會在現在緊縮貨幣政策，所以我持續看多到明年第二季，操作策略跟方向主流在車用電子，IC 設計都是趨勢方向。

下週看好標的：IC 設計看好晶豪科 (3006-TW)、點序(6485-TW)、九齊(6494-TW)、亞信(3169-TW)、晶焱(6411-TW)、創惟(6104-TW)、車用電子朋程(8255-TW)、漢磊(3707-TW)、捷敏(6525-TW)、強茂(2481-TW)、富鼎(8261-TW) 都是可以留意的個股。

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