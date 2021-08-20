航運股力抗賣壓 台股翻黑跌33點收16341點 周跌640點

台股今 (20) 日開高後，賣壓隨即湧現，一度回測 16200 點關卡，電子權值股漲跌互見，資金轉進 IC 設計等中小型股，航運及造紙族群也扮演撐盤要角，終場指數下跌 33.46 點，收在 16341.94 點，成交值縮至 3478.23 億元，周線連 2 黑，累計本周下跌 640 點。

觀察主要電子權值股表現，台積電陷多空交戰，早盤開高來到 563 元，隨後又翻黑跌至 551 元，終場跌逾 1% 收在 552 元；聯發科、台達電下挫 1-2%；鴻海則上漲逾 1%，聯電、日月光投控、大立光等也守在盤上。

非電族群方面，台塑集團股普遍走弱，其中以南亞跌 2.5% 最重，台塑化則小漲作收；航運股表現抗跌，貨櫃三雄上漲 3-5%，散裝股互有漲跌，裕民、四維航、新興、慧洋獲資金進駐，但中航、台航收跌，運輸類股指數終場上漲 3.2%。

中國工業廢紙價格喊漲，造紙族群可望醞釀新一波漲價潮，榮成今日股價強漲近 8%，寶隆漲逾 6%，華紙、永豐餘也表現強勢，造紙類股指數漲幅近 3%。此外，紡織股王儒鴻大漲約 5%，聚陽、南紡等也有 1-2% 的漲幅，帶動紡纖類股指數終場上漲逾 1%。

IC 設計族群今日普遍回神，矽力 - KY、瑞昱勁揚 3-4%，驅動 IC 廠敦泰、聯詠、天鈺、矽創都表現不俗，其中，受馬國疫情嚴峻影響，車用晶片供不應求狀況加劇，帶動 MCU 股走強，新唐一度逼近漲停價，凌通、九齊、盛群等漲勢也很強勁。

高速傳輸需求越來越熱，英特爾、超微年底前都將推出新一代處理器平台，可望導入 USB 4 技術，相關族群今日吸引買盤進駐，創惟直奔漲停價 111.5 元，祥碩、鈺創大漲逾 3%，威鋒電子及譜瑞 - KY 均在盤上表現。

