嘉威生活去年賺逾一個股本 今年產品接單生產已到5月

嘉威生活 (3557-TW) 轉型為生活餐具、廚具製造廠後，去年稅後純益 7.24 億元，年增 2.33 倍，每股純益 10.01 元，總經理吳世偉今 (17) 日表示，後疫情時代居家生活需求將持續成長，同時，公司新增廚具及自有品牌設計型餐具，加上房屋成交後的修繕，包括餐具的採購將在今年大幅發酵，挹注 2021 年營收成長動能，整體產品接單生產已排到 5 月底。

嘉威生活 2020 年營收 44.29 億元，年增 1.62 倍，毛利率 40.425%，年增 2.52 個百分點，稅後純益 7.24 億元，年增 2.33 倍，每股純益 10.01 元，2021 年前 2 月營收爲 10.93 億元，年增 6.41%。

吳世偉表示，傳統每年第一季及第四季是銷售旺季，目前嘉威整體產品接單生產已排到 5 月底。

嘉威生活主要市場在歐美市場，占營收比重約 90%，所設計的功能性餐具不僅適合居家使用，加上美國民眾向來喜歡戶外活動、休閒聚會的生活特質，嘉威生活的餐具產品兼具時尚設計及輕量安全的特性，去年美國深受新冠肺炎疫情干擾，實體店受社交距離限制採取閉店的因應措施，第 2 季是公司去年的谷底。多元的客戶結構及差異化兩大因素，讓嘉威生活營運得以快速回溫。

嘉威生活客戶組成相當多元，涵蓋超市、量販店、高級餐具專賣店、百貨公司及電商平台等。吳世偉強調，2020 年嘉威在直接電商通路銷售的營收比重約 2%，加計其他如美國 Walmart、COSTCO 等通路電商銷售出的產品比重則高達 5%，預計今年的電商銷售銷售將加速成長到營收比重的 10%。

吳世偉說，房屋成交之後的修繕包括餐具的採購將在今年大幅發酵，嘉威生活在中國大陸已設置近 200 台射出成型機，預計今年將再增 20 台，等於產能再增加 10%。

嘉威生活董事會已通過現金增資 8000 張公開自市場募集資金，主要改善財務結構，吳世偉說，此現增案將採取公開市場募集，募集資金後，將把去年底的 64.48% 負債比下降到約 50% 的水準。