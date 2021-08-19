兆豐銀主辦美國南亞聯貸 指標性百億大案超額四成認購

精準掌握美國製造趨勢，兆豐銀行矽谷分行統籌主辦台塑集團旗下南亞 America 及南亞 Texas 完成 10 億美元聯貸案簽約，本案是台商在美國指標性大型聯貸案。

該聯貸案除了兆豐銀統籌主辦，並有台銀、一銀、土銀、合庫、中信銀、華銀、美國銀行、永豐銀及玉山銀共襄盛舉，超額認購逾 4 成，顯見銀行團對南亞經營團隊的高度肯定。

台塑集團自 1980 年代即開始深耕美國市場，長期經營績效優異、信譽卓著，近年投資數 10 億美元於德州廠區建廠，其中南亞德州新廠，已於 2020 年底完工投產，強化上中下游一貫作業生產，有效降低成本及確保原料供應，並藉地理位置優勢，就近銷售歐美地區，以利分散集團風險、提高銷售調度彈性。

近年在美中貿易戰、美國製造政策實施及美台重啟貿易暨投資架構協定 (TIFA) 等因素帶動下，台商加速進軍美國市場，指標企業像是台積電 (2330-TW)、台塑 (1301-TW)、遠東及鴻海 (2317-TW) 等，更陸續帶動其供應鏈前進美國，兆豐在美國紐約、芝加哥、洛杉磯及矽谷四大城市設有分行，運用專業的金融服務及豐富的在地經驗，持續支持台商赴美設廠及全球供應鏈融資需求。

根據兆豐銀統計，近年在美國放款業務大有斬獲，其中 2020 年、2021 上半年放款分別年增 18%、10%，業務及獲利成長強勁，本次統籌主辦南亞聯貸的矽谷分行，位於全球最具代表性的科技重鎮，1989 年成立至今，已為台灣知名企業集團籌組多起美元國際聯貸，也是南亞美國子公司長期合作夥伴，由於美國經濟已率先帶動全球成長，銀行也看好美國分行後市的獲利成長。