金管會出重手 一口氣對富邦金3家子公司開罰2300萬元

金管會出重手一口氣針對富邦金 (2881-TW) 旗下的北富銀、富邦人壽與富邦產險開出 4 張罰單，其中北富銀因違反洗防法與保險法遭開兩張罰單，富邦人壽則因購買藝術品內控疏失遭罰，富邦產險則因違反保險法遭罰，合計 4 張罰單共 2300 萬元。

這四張罰單分別是北富銀洗防缺失開罰 200 萬元，保單銷售缺失合計開罰 900 萬元、富邦產險則是住宅火險缺失遭罰 600 萬元，富邦人壽則是因採購藝術品未建立內控機制，遭罰 600 萬元。

其中，台北富邦銀總經理程耀輝先前遭控涉授信不當，經金管會金檢後，認定程耀輝並未涉及不當授信，但也發現北富銀總行沒有落實洗錢防制，因此依銀行法開罰 200 萬元。

無獨有偶，北富銀 2019 年到 2020 年 3 月期間銷售投資型保單，遭發現有理專勸誘客戶以信用卡繳納保費，之後在跟北富銀貸款繳卡費，且保險業務員與貸款轉介都是同一人，但業務員卻未確實填寫保費來源，有規避法令之虞，因此開罰 300 萬元。

此外，北富銀自 2008 年起銷售住宅火險時，未經要保人同意就自行增加所投保的建築物裝潢比例，導致保費增加，針對這部分則開罰 600 萬元。

富邦人壽董事長蔡明興購置高價藝術品，因董事長海外出差搭乘包機，在費用核銷作業有缺失，除依保險法開罰 600 萬元外，也要求富邦人壽提交改善計畫。

保險局副局長林志憲說，富邦人壽在 2017 年到 2019 年期間，陸續購入高價藝術品，依規定採購高價藝術品需有一套採購流程，加上富邦人壽都在買入後才簽報，最後也都放在倉儲公司保存，與當初所稱購買藝術品是為了美化職場所用，顯然與當初的採購目的並不相符。

另外，富邦產險長期核保時沒有發現要保人「未在要保書勾選裝潢增額約定比例」，就逕自以裝潢增額比例 45% 計算保費，因此開罰 600 萬元。