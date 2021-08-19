〈台股盤後〉反彈一日行情 終場重挫450點 收最低16375點

美股周三四大指數全數收黑，亞股今 (19) 日普遍走跌，台股也難逃賣壓，電子、金融、航運、鋼鐵等類股全面無力，指數開低後一路向下，終場重挫 450.87 點或 2.68%，收最低 16375.4 點，創近三個月新低，成交量略高於昨日，達 4312 億元。

權值股方面，三王全面重挫 2% 以上，台積電創下 3 個月來新低，向下回測年線，鴻海表現最弱勢，面臨年線保衛戰，聯發科也再度跌破 900 元，其餘如台塑四寶、金控雙雄，均有 1% 以上的跌幅，聯電也跌近半根。

觀察今日資金流向，電子成交比重達 43%、航運約 38%、鋼鐵、金融保險各 3%，若以跌幅來看，航運、鋼鐵雙雙大跌超過 4%，成為跌幅僅次於玻璃陶瓷的兩大類股，電子跌幅也近 3%，金融則小跌 1%。

昨日強勢的貨櫃三雄，今日全數倒地，陽明跌幅最重，重挫 7%，再度失守 10 日、月線，長榮、萬海跌幅也有半根以上，指標股台驊投控更重挫逼近跌停，至於中航則逆勢亮燈漲停、台航也上漲近 3%。

法人指出，由於台股近日連續下跌，人氣渙散，走勢也相對國際股市疲弱，且今日低點更摜破昨日低點，顯見賣壓相當沉重，整體落底訊號尚未出現，短期不排除再度向下回測年線。