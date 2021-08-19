空軍壓境權值股倒地 台股崩跌450點收16375點 創近3月新低

台股仍未見落底訊號，今 (19) 日空軍警報再度響起，跟隨亞股壓回，台積電等電子權值股賣壓沉重，金融、傳產倒成一片，航運股也無力回天，大盤跌勢不斷擴大，終場大跌 450.87 點，收在全場最低 16375.4 點，創近 3 個月以來新低，成交值 4312.77 億元。

電子股遭到大舉提款，台積電重挫 2.6%，終場收在全場最低 559 元，市值下滑至 14.49 兆元；聯電大跌 4.5%，聯發科、日月光投控、瑞昱、聯詠及鴻海等，跌勢也相當重；面板雙虎開低走低，下跌 4-5%。

其他權值股方面，台塑四寶全面下挫，其中以台塑化大跌近 4% 最深；中鋼股價重摔逾 4%，領跌鋼鐵族群；金融股方面，富邦金、國泰金下挫逾 1%，開發金與元大金則下跌逾 2%。

國巨受電阻降價傳聞衝擊，崩跌逾 9%，收在全場最低 450 元，創波段新低，被動元件全面倒地，華新科股價重挫逾 6.8%，收 177 元，把今年漲幅全回吐，泛國巨集團的凱美、奇力新也大跌超過 7%，其他包括大毅、禾伸堂、興勤等全面走低。

旺宏、群聯董事長日前槓上外資，駁斥記憶體寒冬說，相關族群昨天強彈一天後，今天又慘遭拋售，晶豪科大跌逾 8%，群聯、威剛、十銓重挫逾 5%，旺宏、華邦電、宇瞻等也都賣壓沉重。

波羅的海乾散貨指數 (BDI)18 日上漲近 5%，激勵散裝股走強，中航強勢攻上漲停價 74.3 元，台航漲停打開，漲幅收斂至 3% 左右，但新興、裕民不敵賣壓翻黑下挫；昨天亮燈漲停的貨櫃三雄，今天盤中紛紛跳水，大跌逾半根停板。

