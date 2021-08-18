太景-KY認列中國授權金上半年轉盈 每股賺1.47元

太景 *-KY(4157-TW) 董事會今 (18) 日通過第二季財報，受惠認列中國浙江醫藥簽約金及里程碑款，第二季稅後純益 11.01 億元，較去年同期虧轉盈，每股純益 1.53 元；上半年純益也轉盈、達 10.57 億元，每股賺 1.47 元。

太景第二季營收 12.44 億元，季增 2604%、年增 41366%；毛利率 100%，季增 21.89 個百分點、年增 43.37 個百分點；營利率 90.27%，較今年首季、去年同期負轉正；稅後純益 11.01 億元，較去年同期虧轉盈，每股純益 1.53 元。

太景上半年營收 12.91 億元，年增 11830%；毛利率 99.18%，年增 29.28 個百分點；營利率 84.37%，較去年同期負轉正；稅後純益 10.57 億元，較去年同期虧轉盈，每股純益 1.47 元。

太景認列中國市場授權金 12.9 億元，將運用在全新抗生素及其他新藥計畫研發上，董事長黃國龍表示，目前團隊正積極投入研發強效廣效型抗生素，以對抗抗藥性細菌為目標。

太景研發團隊已從綠膿桿菌、鮑氏不動桿菌、金黃色葡萄球菌、糞腸球菌屬等各類細菌中挑選出具多重抗藥性、培南類抗藥性的上千株菌株，目前正在美國進行新藥化合物活性測試。

太景旗下抗生素新藥太捷信陸續拓展全球市場，2012 年簽下中國授權後，後續完成俄羅斯和土耳其等 13 國、中美南州 17 國，以及加拿大、紐西蘭、澳洲、南韓等國授權，下一步鎖定美國、東南亞市場。