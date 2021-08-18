內資逢低建部位 投信連2買、自營商終結連8賣

台股今 (18) 日在低接買盤進場下，航運和電子股雙頭馬車領漲，終場指數強彈 164.91 點，收 16826.27 點今日最高，成交值在睽違近 3 周後首次見到 4000 億元之上，三大法人終結連 3 賣，轉為小買 6.62 億元，其中，自營商終結連 8 賣，投信則呈現連 2 買，僅外資小賣，顯示內資態度轉趨積極。

三大法人終結連 3 賣，在集中市場轉為買超 6.62 億元，投信買超 10.2 億元，呈現連 2 買，自營商轉為買超 18.8 億元，終結連 8 賣，僅外資續賣 22.4 億元，為連 2 賣。

觀察外資今日主要賣超前 10 大標的，依序為台積電 2.5 萬張，聯電近 1.9 萬張，元大台灣 50 逾 1.2 萬張，宏碁近 8500 張，開發金 7000 張，富采 6000 張，期街口布蘭特正 2 約 5500 張，鴻海、世界 4000 張上下，國泰智能電動車近 4000 張。

不過，外資轉為加碼貨櫃三雄和面板雙虎，有利航運股持續作為多頭司令，前 10 大買超標的分別有群創近 4 萬張，長榮近 2 萬張，陽明 1.8 萬張，友達 1.7 萬張，元大金 1.6 萬張，萬海和長榮航均超過 1.2 萬張，永豐金 1.1 萬張，臺企銀超過 1 萬張，玉山金近 8000 張。

投信方面，買超前 10 大標的依序有聯電 2600 張，元太 2400 張，旺矽 1800 張，台光電 1600 張，榮成 1400 張，鴻海、強茂、明基材均達 1000 張之上，合晶和台積電在 900 張上下。

而投信賣超前 10 大標的則有開發金近 6000 張，敦泰 2600 張，金居 2300 張，天鈺 2100 張，台泥 1400 張，華邦電 1100 張，亞泥、奇力新均超過 900 張，矽創、技嘉均遭賣逾 800 張。

國泰證期研究部指出，進入下半年的產業旺季，無論電子或原物料族群業績皆有望持續走高，再加上蘋果今年秋季發表會多款新產品可望亮相，第四季消費旺季的動能將可期待。

儘管目前資金轉向防禦型族群，成長的科技類股表現相對較弱，使強勢美股對台股的激勵效果有限，但就過往經驗觀察，美國綜合指數和科技指數表現不會長期脫鉤，預期科技股震盪整理後仍有轉強機會，進而使台股落後補漲。