〈台股盤後〉航運、電子帶頭衝 放量漲逾160點日線終止連9黑

台股當沖降稅年底到期後確定繼續延長，加上市場盛傳部份證券業者上午被主管機關邀請「喝咖啡」，台股今 (18) 日在早盤重挫 240 點後低接買盤湧入，航運和電子股雙頭馬車領衝，推升指數終場收 16826.27 點今日最高，強彈 164.91 點，日線終止連 9 黑，成交值也放大至 4174.87 億元，是近 3 周來首見量能突破 4000 億元。

今日合計 47 檔個股攻漲停，上漲家數多達 1475 家，有助技術面上出現長下影線。

盤中航運股買盤興起，表現強強滾，超過 10 檔亮漲停燈號，包括長榮、陽明、萬海、台航、慧洋 - KY、建新國際、中航、正德、四維航、台驊投控等，裕民也大漲逾 9%，榮運、新興、中菲行等漲超過 7%，捷迅、宅配通和台船也漲達半根停板。

電子股也不遑多讓，成交比重維持在 51%，其中，USB IC 相關業者中，創惟漲停，旺玖漲近 9%。二極體相關業者強茂、朋程和德微亮漲停燈號，台半、杰力漲 7%，富鼎、麗正、尼克森也漲半根停板。

利基型記憶體相關廠商中，鈺創漲停，晶豪科漲近 8%，南亞科和華邦電漲 4% 上下。三大 ABF 載板廠也有買盤進駐，欣興漲 7%，南電漲 6%，景碩也漲 4%。

大型權值股來看，國巨漲半根停板，友達漲 4%，瑞昱、聯詠、聯發科、聯電、大立光等均漲逾 3%，研華、中鋼和廣達漲 2% 之上，均有助漲大盤效果。

元大投顧指出，短線上不論加權指數何時落底反彈，強勢股必定領先走高，作為大盤反彈的急先鋒。

國泰證期研究部也表示，只要疫情後經濟活動持續朝疫情前靠攏，確認經濟回升的趨勢不變，股市短線雖有 Delta 變種病毒和政治議題的干擾，但中長線仍會反映經濟趨勢而震盪向上。