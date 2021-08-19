【Wen姐筆記】破底翻解除空襲警報？止跌還差臨門一腳

台股在日 K 連 9 黑之後，昨日台指期結算日，多頭演出逆襲，震盪幅度超過 400 點，拉出帶長下影線而且帶量的紅棒! 加權指數昨日收盤重返 16800 點，以 18826.27 點作收，成交值放大至 4242 億元。加上政院迅速拍板當沖降稅延長，台股可望演出破底翻轉解除空襲警報? 止跌還差臨門一腳! 多方要拚重返 17000 點，16853 點成為重要關鍵! 關鍵點位為 16622、16777 與 16888 點。

多方昨日藉力使力，早盤清洗融資斷頭後，迅速進場拉抬，昨日守穩的重要關鍵為 16500 點，因此兩端哨站 16486 與 16520 點不宜再棄守，最好能夠守穩 16555 與 16600 城池，16600 點重持兩端哨站為 16588 與 16622 點。昨日的紅棒要發威，16653 與 16700 點城池站穩，是不可或缺條件。16700 點兩端哨站為 16688 與 16717 點。如 16747 與 16800 點城池都能守穩，16800 兩端哨站為 16777 與 16823 點，讓 16800 點成為補給站，成功站上 16853 點，將取得 17000 點挑戰權門票，16900 點兩端哨站為 16888 與 16919 點，闖過多頭才可望正式展開反彈之旅!

但如 16486 點棄守，需提防空方趨勢慣性仍在，還是得提防南下列車往 16300 點回探。16444 與 16400 點城池為多方最後據點， 16400 點兩端哨站為 16422 與 16388 點，再棄守恐往 16351 與 16300 點回測，16300 點兩端哨站為 16282 與 16313 點。

多頭能否成功破涕為笑? 今明二天仍有硬仗! 要解除空襲警報，首先必須打破空方趨勢慣性，只有單根長紅，仍難發揮定海神針威力!

以籌碼面來看，外資尚未積極歸隊，當沖降稅延長的激勵，內資法人比較願意買單。不過如以國際股市走勢來看，美股道瓊指數昨日剛殺破月線，台股的多頭反攻之路，還是得步步為營! 反攻站回五日線，仍是多頭今明二天最重要的課題! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)