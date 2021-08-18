調查：解封後美國人每月平均支出較去年大增765美元

隨著美國商業活動重啟，經濟持續復甦，多數民眾已經準備好外出消費，有望大幅拉升整體消費。據統計數據顯示，美國人每月平均支出的金額，較去年同期大幅增加，也反映出該國的內需市場已經出現回溫。

根據 MassMutual 的消費者支出和儲蓄指數調查顯示，與去年美國大部分地區因新冠肺炎疫情而關閉時相比，美國人如今每月平均花費增加了 765 美元，其中，以外出用餐及旅遊度假相關支出增加的最多。

此外，千禧世代和 Z 世代的年輕人，在解封後更是迫不及待出遊聚會，也使得餐飲需求大增。有數據顯示，年輕人每月的平均支出較去年夏季多出了 1,016 美元。

另外，在學校和辦公室重新開放後，未來幾週的消費有望大幅增加。根據萬事達卡 SpendingPulse 預測，美國今年返校季的銷售額預估將較 2019 年增長 6.7%，並且較去年疫情期間增長 5.5%。

隨著消費者支出增加，儲蓄也有所下降。MassMutual 的數據發現，有近一半或 48% 的美國人表示，他們在過去三個月中儲蓄不到 500 美元，高於 4 月份的 36%。

但是，最近由 Delta 變種病毒引發的病例數激增，可能會影響到相關預測，對美國消費再度造成壓力。面對面學習的時程不確定性增加，許多辦公室也推遲了復工計劃。

美國政府近日表示，為應對疫情帶來的風險，計劃將在大眾運輸的口罩佩戴規定，延長至明年 1 月 18 日。