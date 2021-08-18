盤前財經大事搶先讀2021年08月18日

今日操盤前瞻

紐西蘭央行利率會議

美國新屋開工總數

股東會：大同、嘉泥、合一

除權息：長榮、國喬、勝德、永日等

Fed 主席鮑爾：疫情為經濟蒙上陰影

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）周二（17 日）表示，美國經濟如何度過這波疫情反撲還有待觀察，而被迫與疫情共處的美國學生將成為「非凡的一代」，將更快成熟並對社會帶來更重大影響。閱讀全文...

北京嚴打「網路不當競爭」 中概股再度暴跌 女股神、索羅斯已跳船

中概股周二 (17 日) 再度壟罩沉重賣壓，因北京當局加強對大型上市公司監管，針對「網路不正當競爭」法規公開徵求意見，一些避險基金已經離場。閱讀全文...

分析師警告：中國塔利班結盟或打稀土牌 擴大威脅美國

週二 (17 日) 外媒報導，華爾街分析師警告，中國可能與塔利班結盟，開發阿富汗的稀土金屬，擴大中國在稀土業的統治地位，從而擴大優勢威脅美國、影響世界秩序。閱讀全文...

群聯、旺宏董座齊聲：明年 Flash 需求持續成長

美系外資最新報告降評記憶體族群，並大砍目標價，對此，記憶體廠旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求昨 (17) 日表示，外資不能因為對 DRAM 有不同看法，就把所有人打進去亂砍目標價，他並抨擊該外資報告完全沒有知識，不認同這種炒股行為，相信第三、四季財報出爐後，外資會不知該如何對市場交代。閱讀全文...

漢唐李惠文拿下 5 席董事 經營權確定變天

無塵室設備龍頭漢唐 (2404-TW) 昨 (17) 日召開股東會，並全面進行董事改選，已故董座遺孀李惠文為首的市場派拿下 5 席董事，確定拿下經營權，市場也預期，李惠文也順利出任漢唐董事長。閱讀全文...

台塑企業今年調薪 3.83% 加 1 萬元紅包 創歷史新高

台塑企業年度調薪會議昨 (17) 日登場，總裁王文淵與工會代表召開視訊會議，拍板今年調薪幅度，員工每人加薪 3.83%，並加發 1 萬元慰勉金，合計調幅達 5.33%，寫下新高紀錄。閱讀全文...

台驊董座：貨櫃海運供需吃緊短期難翻轉 至少再延續 1 年

貨攬商台驊投控 (2636-TW) 昨 (17) 日召開股東會，董事長顏益財表示，在「四缺」缺櫃、缺艙、缺工、缺車等影響，貨櫃海運供需吃緊短期內不會翻轉，航運熱絡市況至少再延續 1 年。閱讀全文...



