合庫金多元獲利引擎驅動 上半年獲利102億元刷新歷史紀錄

合庫金 (5880-TW) 今 (17) 日舉行第 2 季線上法說，在上半年台股多頭帶動下，挹注銀行、壽險與證券等子公司獲利都有 2 成以上年增幅，金控多元獲利引擎模式奏效，累計金控上半年稅後純益 102.03 億元，創金控成立以來新高，年增幅 26.67%。

合庫銀上半年稅後純益 86.29 億元，較去年同期增加 23.77%，核心獲利來源包括淨利息與手續費收益分別較去年同期增加 2.42%、6.16%，至於金融商品則逆勢年減 5.06%。

合庫銀表示，上半年銀行獲利主要來自利息淨收益增加、呆帳費用減少與海外獲利恢復動能所致，進而帶動獲利創下單季新高，而逾放比率及備抵呆帳覆蓋率也優於去年同期，資產品質穩健良好。

時值台股除權息高峰期，合庫銀指出，目前台股投資部位，占整體投資可運用資金比重約 3%，因應台股波動加劇，股市價跌量縮，但看好我疫情穩定控制，企業基本面佳，因此仍會逢低加碼布局，至於今年股利收益，預估也會較去年增加約 5 成左右。

在放款業務部分，合庫銀在政府與公營事業放款有大增趨勢，比起去年大幅增加 3 成以上，中小企業也有 12% 的年增幅，合庫銀表示，公營事業放款利差比起去年增加，但從絕對數字來看，中小企業仍是銀行放款主力。

合庫銀強調，今年企業金融訂定 8% 年增幅的目標，至於個金業務主要仍來自於房貸放款，目標希望能有 5% 的年增幅。

合庫人壽也因投資收益增加，帶動上半年稅後純益 9.16 億元，較去年同期增幅高達 5 成以上，是目前金控第二具獲利引擎；另外，包括證券與資產管理公司，上半年也繳出三成以上的年增幅佳績。

展望後市，合庫金表示，子公司銀行除配合政策積極辦理紓困與中小企業貸款外，也規劃自第 4 季開辦高資產客戶理財服務，並成立私人銀行部，結合集團資源針對高資產客戶量身打造理財規劃。

合庫金上半年稅後純益 102.03 億元，為金控成立以來新高，也較去年同期大幅成長 26.67%，每股盈餘 0.73 元，淨值報酬率及資產報酬率分別為 8.40% 及 0.48%。