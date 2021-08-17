紐西蘭新增新冠本土病例 宣布全國封鎖3日 紐元下挫

在奧克蘭發現自 2 月份以來出現首例社區感染病例之後，紐西蘭當局宣布，全國將實施為期 3 天的封鎖。消息面促使紐元下挫，一些投資者降低了對紐西蘭央行升息的押注。

威靈頓時間 17:05，紐西蘭元下跌 1% 至 0.6946 美元，觸及兩周以來最低。投資者目前預計紐西蘭央行周三 (18 日) 升息的機率為 72%，低於昨天的超過 100%。紐西蘭 10 年期公債殖利率一度下跌 10 個基點，抹去稍早約 4 個基點的漲幅。

總理 Jacinda Ardern 宣布，紐西蘭自晚上 11 點 59 分開始進入四級警戒。她強調，發生疫情時，及早實施嚴格的防疫措施非常重要，海外的經驗顯示，不必要的戶外旅行會傳播病毒，官員們認為，這起病例感染 Delta 變種病毒。

在第四級警戒下，所有學校、公共場所和大多數商業必須關閉，民眾也被要求在家工作，需要外出時戴好口罩。

Ardern 指出，奧克蘭和附近的科羅曼德 (Coromandel) 地區可能會封鎖 7 天。

紐西蘭上次出現社區感染病例是在 2 月份。新增病例出現在紐西蘭央行評估官方現金利率前夕，多數經濟學家原本預測，紐西蘭央行會升息 25 個基點，為過熱的經濟降溫。