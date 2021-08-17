阿富汗幣匯率狂瀉不止 央行總裁已逃離出境

塔利班武裝份子占領首都喀布爾後，總統、央行總裁接連逃出國，阿富汗貨幣在風雨飄搖的政局中狂瀉不止，改寫歷史新低。

阿富汗貨幣周二 (17 日) 盤中貶值 1.7%，1 美元如今可兌換到 83.5013 阿富汗尼 (Afghani)。央行代理總裁 Ajmal Ahmady 在推特上表示，央行上周五被告知無法取得更多美金，貨幣供給能力受到限制，導致市場更加恐慌。

Ahmady 說：「阿富汗貨幣本來穩定保持在 81 左右，一度狂瀉到 100，又回到 86 附近。我在周六開會，安撫銀行和匯兌商。」

塔利班快速擴大領土導致阿富汗政府垮台之後，數千人湧入仍在美國控制下的喀布爾國際機場，試圖逃離。

Ahmady 也在周日離開央行後直奔機場，登上一架軍機，並在現場遇到其他政府官員。他透露，機上擠進 300 多名乘客。

Ahmady 表示，阿富汗總統甘尼 (Ashraf Ghani) 在沒有成立過渡政府的情況下逃離國家，引發這場混亂。「事情不必然走向這個結局。我痛恨阿富汗政府的毫無作為。」

阿富汗政局動盪的影響蔓延到鄰國巴基斯坦的金融市場，巴基斯坦 2031 年到期的美元主權債周一下跌 1.8 美分，為 3 月定價以來最大跌幅。巴基斯坦的美元債券也是當天亞洲市場最大輸家，周二略為回升。

Arqaam 資本公司駐杜拜固定收益資產部門主管 Abdul Kadir Hussain 說，由於巴基斯坦宣稱支持塔利班政權，投資人擔心巴基斯坦「被世界強權孤立」，也擔心該國法治更混亂。

(本文不開放合作夥伴轉載)