流動性報酬兼顧 人民幣貨幣基金穩中求進

中國人民銀行延續流動性合理充裕的穩健貨幣政策，外加中美市場持續一定利差，人民幣仍是最受市場投資人青睞的商品，反映在人民幣貨幣市場基金表現穩中求進，人民幣貨幣市場基金後市看俏。

兆豐投信人民幣貨幣市場基金經理陳薏安表示，中國人民銀行 7 月 15 日全面降準，緩解市場流動性不足的情況，有助於推動經濟進一步恢復，促進融資成本下降，增加銀行信貸能力。值得關注的是，本次降準並未引起貨幣市場利率太大波瀾，主要原因是貨幣市場係屬短期資金市場，而本次釋放長期資金，未來貨幣市場利率仍將繼續圍繞公開市場操作利率區間波動。

人民幣貨幣市場基金投資於安全且風險性低、一年期以下的金融商品，擁有高流動性、低波動、穩健報酬，且具備隨時可變現功能，兆豐投信人民幣貨幣市場基金除了具備上述特性及優點外，基金本身長短期績效維持在市場

人民幣貨幣市場基金，今年以來績效排名 (%)

來源 : 投信投顧公會，海外貨幣市場型 - 人民幣，截至 2021/7/31，原幣報酬

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