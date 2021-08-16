美國近300萬人請願 呼籲因應疫情每月發放2000美元

隨著 Delta 變種病毒快速傳播，美國目前已經有近 300 萬人簽署了一份請願書，呼籲政府每月發放 2000 美元的刺激支票，以支持美國家庭。

這份請願書去年首次在 Change.org 網站上，由科羅拉多州一家餐廳的老闆 Stephanie Bonin 發起。這一項請願一直受到廣泛關注，特別在 5 月 Delta 疫情再起後，新增數十萬美國人簽署這一協議。

Bonin 在請願書中呼籲，國會應支持全美家庭，立即向每個成人支付 2000 美元，向兒童支付 1000 美元，並在危機期間繼續定期發放。否則，離職工人、臨時休假人員、自營就業者和面臨工作時間減少的勞工，將難以支付房租或維持生計。

自美國疫情爆發以來，美國政府已經發放了三輪刺激支票。符合條件的美國人在去年 3 月收到了 1400 美元，之後川普政府在 9 個月的時間裡，又開出了兩張刺激支票，分別為 1200 美元和 600 美元。

目前還不清楚是否會有第四輪。今年 5 月，白宮把球踢給了國會，表明將由國會決定是否實施第四次刺激計畫。

白宮新聞秘書 Jen Psaki 表示，刺激計畫對聯邦政府來說通常代價高昂，將看國會議員是否有提議。