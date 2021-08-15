〈工業技術與資訊〉工研院守護產業 淨零永續

整理／編輯部

全國疫情三級警戒，遠距工作、會議已成為團隊溝通的日常。工研院恪遵政府防疫原則，首度以全線上方式舉辦 48 週年院慶，讓全院同仁透過網路相聚，表彰鼓舞傑出同仁，同時凝聚員工向心力，也傳遞推動淨零碳排、永續共生的研發主軸。

因應疫情三級警戒，工研院實施異地分流，近 6 成員工遠距工作。一年一度的院慶活動，也首次以全線上直播的方式舉行。今年院慶，除了經濟部長王美花以錄影方式現身勉勵外，工研院董事長李世光、院長劉文雄與工研院多位一級主管，也在異地連線，頒發國際獎項，以及素有工研院「奧斯卡獎」之稱的工研菁英獎，肯定獲獎團隊的卓越成果。

創新研發 打造產業堅固磐石

李世光表示，工研院放眼未來、對焦 2030 年，運用科技力加值產業，研發的創新技術已屢屢獲得國際榮耀肯定，如全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）、全球百大創新機構獎、CES 創新獎及愛迪生獎（Edison Awards），進一步推升臺灣產業在未來國際競爭力。

今年榮獲工研菁英獎的傑出研究獎及產業化貢獻獎的研發團隊，更是運用跨領域合作達成前瞻科技創新研發，提前布局下世代技術發展及運用技術解決產業的問題；尤其是獲得金牌獎的技術，分別透過植物新藥研發為乾癬患者帶來健康生活，以前瞻科技提升半導體與 PCB 產業的免疫力與韌性，提升製程效率，為臺灣經濟發展，打造堅固磐石。

會中也表揚今年度晉升資深正級的同仁。資深正級在工研院是一崇高的職級，主要是肯定員工在專業領域上的成就，及對科技、產業的重大貢獻。工研院提供員工職涯的雙軌制，研發同仁不一定都要走管理職，另一軌也有很好的專業發展。工研院資訊與通訊研究所組長盧俊銘，專精晶片設計及智慧晶片系統設計，研發多項技術與頂尖公司合作，成效卓越深受產業肯定，專業成果達到國際水準，因此獲頒資深正工程師。

以科技強化臺灣防疫量能

表彰頂尖科技研發的同時，工研院也特別頒發「防疫菁英獎」給正壓式採檢亭團隊，表彰團隊自 5 月中疫情升溫後，與 6 家業者組成採檢亭供應平台，透過平台協作，不眠不休地協助臺灣防疫的卓越貢獻。

李世光特別分享法國文學家卡謬於《瘟疫》中的一句話：「對抗瘟疫的唯一方法就是正直」，他指出，今年疫情突然增溫，工研院在國家進入三級警戒時展現正直精神，沒有人推辭與退後，漏夜搭建正壓採檢亭，第一時間站在疫情最前線，提供一線醫護人員最高規格的防護，並提升企業防疫能力，展現工研院的核心價值。

王美花也以遠距視訊線上參與，讚許工研院是臺灣產業創新最重要的資產，不僅在疫情期間運用科技守護我國產業，強化全臺防疫量能。從去年協助口罩國家隊組建產線、開發 1 小時快篩的「疫開罐」核酸分子檢測、醫療級呼吸器、非接接觸式紅外線體溫量測等；今年 5 月全臺疫情警戒升級時，努力搭建正壓式採檢亭，滿足近 200 家業者洽詢訂購需求外，並提供醫事人員舒適採檢環境，增強全臺防疫量能，「工研院始終與政府並肩作戰。」

掌握淨零碳排 疫後復甦商機

針對今年院慶主軸「淨零碳排 永續共生」，劉文雄表示，除了新冠疫情，臺灣也深刻感受到氣候變遷的衝擊，而目前全球已有超過 130 個國家及區域聯盟，宣示在 2050 達成淨零碳排目標。「對臺灣而言，淨零碳排趨勢是產業再次躍上國際，獲得更多商機的絕佳機會！」因此，工研院率先成立「淨零永續策略辦公室」，作為淨零碳排推動平台，也將運用跨領域整合的創新科技，為臺灣規劃出 2050 淨零碳排策略藍圖，協助產業朝向淨零永續發展。

王美花也點出，臺灣是外貿導向的經濟體，面對全世界推動淨零碳排的趨勢，工研院運用跨領域技術整合能量，發展綠色能源技術，提供石化業、鋼鐵業、電業等產業減碳解方，非常期待與台泥和平廠建造全球最大的鈣迴路捕獲二氧化碳試驗廠成功。未來，經濟部也將持續支持工研院以科技協助產業升級轉型，期待能藉此培育、吸納更多優秀人才，帶領臺灣立足國際。

除此之外，劉文雄特別提到《2021 世界競爭力報告》中，臺灣位居第八，創下 2013 年以來最佳成績，在人口超過 2,000 萬經濟體中，臺灣的競爭力表現更是高居全球第一，在在顯示出臺灣充沛的產業能量。劉文雄也期勉院內同仁把握疫後產業供應鏈重組、產業復甦的機會，以創新前瞻科技加強臺灣產業的韌性發展與競爭力，迎向 2050 新挑戰。

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 353 期 2021 年 7 月號，未經授權不得轉載。