〈觀察〉Mini LED起飛航道受OLED阻擋？從三面向來看答案

蘋果 iPad Pro 等產品線今年才剛進入 Mini LED 應用元年，就傳出明後年 iPad 系列產品可能陸續導入 OLED 面板，不過，由於產品設計與定位不同，加上尺寸為 OLED 應用一大變數，且非蘋陣營也陸續加入 Mini LED 設計，應用面正向外擴大；在 Mini LED 站穩浪尖起飛之際，台廠並不認為 OLED 會威脅相關應用發展。

蘋果今年推出的最新款 iPad Pro，其中 12.9 吋將搭載 Mini LED 面板，也是蘋果首度將 Mini LED 技術導入旗下產品，下半年也傳將推出 2 款搭載 Mini LED 的 MacBook Pro。而富采 (3714-TW) 旗下晶電為蘋果 Mini LED 晶片主要供應商，隨著 Mini LED 出貨放量帶動，第二季營運淡季不淡，單月營收屢創新高。

正當市場對相關應用關注升溫的同時，卻傳出蘋果明年起 iPad Air 系列將採用 OLED 面板，2023 年更可能推出 OLED 螢幕的 iPad Pro，也引發市場憂心，蘋果對 Mini LED 面板應用態度是否有所轉變。

不過，就晶電看來，OLED 是否會威脅 Mini LED 發展，答案是否定的。晶電董事長范進雍強調，並未感受到來自 OLED 的威脅，主要原因在於雙方有不同的設計、不同的產品定位，都有各自的生存空間。

范進雍指出，尺寸是 OLED 應用的變數，尺寸越大，對其良率影響越大，Mini LED 的色彩效果並不亞於 OLED、甚至可能更好。

以平板電腦來看，入門機種約占 60％，薄型及專業機種各占 20％，OLED 在薄型領域數量雖龐大，但不見得能跨入專業機種領域；又以筆電為例，尺寸越大，對 OLED 良率要求更嚴謹，但尺寸放大對 Mini LED 而言沒什麼障礙，只是將空間擴大。范進雍說，從技術設計角度來看，不認為 OLED 能在筆電應用上取代 Mini LED。

另一方面，蘋果推出 Mini LED 背光相關應用後，再度引領市場跨入新技術，非蘋陣營相繼加入行列，除其他筆電廠積極設計導入 Mini LED 外，其他各類應用也遍地開花，大至大型電視、大尺寸 LED 顯示器，小至小尺寸的汽車導航面板、甚至更小的數位相機面板等高階戶外消費性產品，也進入 Mini LED 設計導入階段。

除富采旗下晶電、隆達大啖 Mini LED 商機外，LED 封裝廠億光 (2393-TW) 相關產品應用也向外擴大，除電視外，筆電、平板、顯示器與車用等應用也陸續推出，今年 Mini LED 背光估將占整體背光營收占比約 10%。