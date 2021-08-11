Mini LED量產良率擁優勢 富采：領先可持續一段時間

富采 (3714-TW) 今 (11) 日召開股東臨時會，董事長李秉傑指出，在 Mini LED 量產良率方面擁有領先優勢，並預期還可持續領先一段時間，而在攜手鼎元 (2426-TW) 後，未來加強上下游垂直整合布局。

李秉傑表示，LED 市場很競爭，但現階段各家廠商在專利與品質方面都有差異，盼能持續在其中扮演重要角色。

談及 Mini LED 技術優勢，李秉傑指出，目前富采還握有量產技術領先優勢，雖然中國廠商也相繼投入，但原有產能設備需要時間轉換、調整，富采可抓住時機，拉開與其他廠商的良率差距，預期還可持續領先一段時間。

對於未來佈局，李秉傑強調，晶電及隆達產品線大致是水平布局，但攜手鼎元後，未來感測器發展的發光與受光，在初期產品設計時都能一併考量，在投入新的不同領域時，可加強上下游垂直整合。

受惠 Mini LED 放量出貨，富采今年 3 月以來營收持續向上，5 月起更連續 3 個月站穩 30 億元大關，7 月營收達 33.35 億元、月增 1.6%，連續 3 個月創新高，累計前 7 月營收 195.79 億元。

富采股東臨時會今日補選獨立董事，原董事之一明涵投資辭任，董事會調整為 9 席董事，其中 4 席一般董事，分別為董事長李秉傑、友達代表人彭雙浪、蘇峰正、范進雍；5 席獨立董事當選人沈維民、梁基岩、溫生台、沈顯和、王偉臣。

