鏈聞週末薦讀｜DeFi 史上最大安全事故一波三折，讀懂「二池」設計奧祕

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《讀懂「二池」設計的奧祕：流動性並非多多益善，是藝術也是科學》

二池設計的目標不是設置高額獎勵獲取關注度，而是提供滿足投資者自由進出的流動性。

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《NFT 投資寶典：什麼樣的 JPG 值得購買和收藏？》

NFT 萌新不妨從這些角度評估 NFT 作品：新穎、永恆、實用和社區。

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《a16z 合夥人 Chris Dixon：Web2 跨越到 Web3，你的抽成就是我的機遇》

一些 Web3 初創公司開始蠶食傳統 Web2 公司的利潤，這一趨勢仍在繼續。

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酷東東

《將取代 Connext Vector 的跨二層交易方案 Nxtp 有什麼優勢和取捨？》

Connext 新推出的跨二層交易方案 Nxtp 與年初上線的 Vector 最大不同是僅使用鏈上數據，不引入鏈外數據，但不適合小額交易。

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《專注隱私的 Optimistic Rollup 方案 Zkopru 爲什麼會受到以太坊基金會青睞？》

以太坊基金會支持了很多「應用類零知識證明」類別項目，而在最近一次報告中，以太坊基金會將 Zkopru 放在了這個類別的第一位。

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《三分鐘讀懂熱門 NFT 卡牌遊戲 Parallel》

Parallel 是一款 NFT 卡牌收藏遊戲，融合錯綜複雜的背景故事和神話，以探索混合 NFT、增強現實（AR）和實體卡帶來的潛力。

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《收益分層協議 Gro 如何實現高低兩類風險結構產品？》

穩定幣收益協議 Gro 目前提供低風險儲蓄產品 PWRD 和高風險產品 Vault，會使用用戶提供的穩定幣在第三方 DeFi 協議獲取收益，不同的是，Vault 在享受高收益的同時，需要爲 PWRD 充當承保人。

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行業洞察

《Poly Network 黑客自述攻擊內幕：享受攻擊帶來的挑戰，最初便計劃歸還資金》

Poly Network 黑客通過以太坊網絡轉賬留言講述了發動這次攻擊的動機和緣由。

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《慢霧：詳細覆盤 Poly Network 被黑 6.1 億美元過程及原因》

慢霧認爲，攻擊主要在於 EthCrossChainData 合約的 keeper 被修改，而非私鑰泄漏導致。目前，黑客已開始陸續歸還資金。

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《Synthetix 創始人：關於 DeFi、NFT、藝術和遊戲交叉點的思考》

DeFi 才能在更大程度上改變和影響整個社會，而遊戲和娛樂只是更容易抓住人們的注意力而已。

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《商業視角分析 DCG 旗下礦業公司 Foundry 的崛起之路》

從礦業金融起家，這家美國礦業公司如何在紅海市場中突出重圍。

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本週不可錯過的十條新聞

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