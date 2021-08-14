NFT 投資寶典：什麼樣的 JPG 值得購買和收藏？

NFT 萌新不妨從這些角度評估 NFT 作品：新穎、永恆、實用和社區。

撰文：0xBEW，Yunt Capital DAO 全球推廣大使

編譯：Perry Wang

你以爲新的一天會有一個新的 NFT 項目。不，不對，實際上更像是每天會有十到二十個新 NFT 項目冒出！

是吧，登錄一下 Twitter ，你就會看到推特上的 NFT 大 V 們正在便宜兜售一些新的表情包。扯淡！ 這些人一定知道一些（我不知道的）事。他們賺了錢。我是不是該跟風買進（行話叫做「ape」）這個狗屎圖片的版權？ 它還很便宜，再加幾個舊錶情包 remix 一下怎麼樣？ 我怎麼會賺不到錢？在這插入一些舊的表情包！那張狗屎圖片的低價已經漲了 5 倍了，我絕對會發大財！

這聽上去很熟悉嗎？如果你在過去幾個月裏關注了 NFT 社區，上面那些話應該絕不陌生。過去數週以來，我一直看到萌新在交易根本沒什麼價值的狗屎圖片。追爲了逐收益，被割了的韭菜，在沒有引導的情況下胡亂操作。

最近，在精彩的 Pixel Vault Discord 中，我們就 NFT 領域投資理論的價值進行了精彩的對話。受這一對話的啓發，我想擴展我自己的 NFT 投資理論，討論一些實例，並希望啓發普通投資者開發自己的理論，以實現自己的目標。

話不多說，我接下來介紹 0xBEW NFT 投資理論：（新穎 * 永恆 * 實用）^ 社區。

新穎

Bored Ape #3817

新穎可以有多種形式，並且通常與第一個出現有關（儘管不一定必須是第一個）。一個新穎的項目是嘗試做一些以前沒有做過的事情，或者以創造性方式對一些已經做過的事情構建其基礎。

對我而言，這些項目的新穎性通常取決於其抱負和創造力。

一般來說，我認爲新穎項目高風險高回報。因爲以前沒有做過，或者它是對現有項目的全新演繹，你的投資很容歸零。同理，如果該項目成功，你將獲得在其他地方無法匹敵的巨大收益。

當我第一次瞭解 NFT 及其底層技術時，我立即想到了數字授權。使用代幣作爲開啓訪問之門的鑰匙，似乎是一個完美的產品市場契合點，我有點驚訝我沒有看到更多。當我第一次瞭解到「無聊猴遊艇俱樂部」（Bored Ape Yacht Club/BYAC）時，我覺得我終於找到了一個完全符合我預期的項目。

BAYC 「僅限會員」制度正是我從一開始就一直在考慮的方向。BAYC 是一個充滿新穎事物的項目。成敗取決於人們對加入這一俱樂部的渴望程度，這很令人興奮。這個項目牽扯的不僅僅是一張個人頭像照片，而是更多的東西。

幾個月後，我認爲可以肯定地說 BAYC 的成功遠遠超出了最樂觀的「猿人」最瘋狂的想象。那些參與其 NFT 鑄造的人已經賺得盆滿鉢滿，而那些近期剛入場的人也輕鬆賺到 10 倍回報。 從商品空投到「Bored Ape Yacht Club Bathroom」再到元宇宙（ Metaverse）會所，BAYC 創造了一個人們真正想參與其中的東西。

BAYC 對新穎性的押注得到了回報，如果說跟風山寨是一種奉承的話，整個 NFT 領域顯然完全贊同。

永恆

Tyler Hobbs: Fidenza #131

永恆是另一個可能與成爲第一相關的原則。不過，一個項目不一定要成爲第一個才能永恆。

Ringers 並不是 Art Blocks Curated 市場發佈的第一個產品，但我相信它們是永恆的。同樣，CryptoPunks 不是第一個鏈上 NFT，但同樣，它們是永恆的。投資永恆的東西是一個長期的賭注，而關於你正在投資的東西，可能還會有額外的理論。這也是最難評估自己是否能成功的原則。

對我來說，最能體現永恆的項目是 ArtBlocks。 正如我之前提到的，我關於 ArtBlocks 的理論還有另外一個論點：加密藝術是一種合法的藝術運動，而我們正處於藝術史掀開新篇章的早期階段。考慮到這一點，我相信 ArtBlocks 秉承鏈上生成和一流策展的宗旨，將通過 ArtBlocks 平臺鑄造的項目自然地置於這一新藝術運動的高層梯隊中。

我沒有期望我現在的論調能在五年或更長時間後依然是對的。正如我前文所說，這個有很長的前導時間。也就是說，我相信早期跡象驗證了我的投資。

Ringers 和 Fidenza 系列的作品非常受歡迎，這表明 NFT 社區對高品質藝術的需求巨大，而通過蘇富比拍賣行（Soethby）出售的大量 19 件 ArtBlocks 作品，則顯示了傳統藝術世界中的機構對 ArtBlocks 的認可，認可 ArtBlocks 將成爲藝術史上這一新興時期的定義性平臺。

實用

PUNKS Issue #1

實用性可以歸結爲「不僅僅是一張 JPEG 圖片」。

今年早些時候，盲目跟風者（Normie）一再向 NFT 領域發出的批評言論，都集中在爲什麼有人會爲一張 JPEG 圖片花費數百萬美元！你只需右鍵單擊保存一下！OK，現在你也有了這張 JPEG 圖片。

請原諒這種過於簡化的描述方式，但 NFT 的底層技術不僅僅用於容納一張圖片的元數據。關注利用 NFT、將 JPEG 變成不僅僅是 JPEG 的項目，是尋找附加價值以及潛在收入和流動性的好方法。

這個原則讓我想到了 Punks Comics 和 Pixel Vault。我在 Twitter 上關注 Beanie 有一段時間了，因爲他一直在梳理這一漫畫。我對媒體公司利用 NFT 圍繞早期區塊鏈場景構建知識產權的想法很感興趣（看起來很新穎）。 不過，當 Punks 原創問題的細節發佈時，伴隨複雜的代幣經濟學的完善，該項目的潛在效用成爲最大的吸引力。

真的不僅僅是一個 JPEG，原創問題是效用的體現，再加上新穎的博弈論以及引人注目的代幣經濟學。

我積極投資 Punks 的理論是，考慮到每個代幣的實用性，每個代幣的價值都非常高。經過對該項目幾個月的研究，我對 Punks 或 Pixel Vault 的信念從未如此強烈。隨着 Punks Comics 二級市場的大幅增長，團隊爲開發具有這種實用性的項目所付出的辛勤工作開始顯現出成果。

社區

Life Well, Parallel Alpha Masterpiece

在我的投資理論中，社區是放大器。一個糟糕的社區甚至可以讓一個偉大的項目癱瘓，而一個優秀的社區可以讓好的項目勢不可擋。

與我們前面談論的三個原則不同，如果你儘早投資，社區問題可能是你最難獲得準確信息的一個方面。在這種情況下，你需要更堅定的信念，隨着社區的發展，緊緊把握脈搏是很重要的。相反，如果你入場較晚，項目社區可能是你最有信心的維度。

在社區中以真正得到切實感受的唯一方法是參與：加入項目 Discord，在 Twitter 上關注團隊並參與互動。如果你給他們機會，他們就會暴露真實的自己。不要害怕與其他匿名人士混在一起。你怎樣能知道一個項目的社區是好是壞？就像政府對色情的態度，你看到它時就會知道了。

當然，BAYC 是一個很好的例子，但 ArtBlock、Pixel Vault 和 Parallel 都進一步演示了一個偉大社區是什麼樣子。花些時間參與這些項目的 Discords，你就會明白爲什麼。

我文中提到的這些項目清單絕非完整，僅供參考。我的投資理論會是一份動態文件。我會通過不斷學習，不斷更新我的​​權重，並修改我的內部決策樹。

NFT 領域也是動態的，一直在變化。你的投資理論應該足夠靈活以應對變化，最重要的是，它應該與你本人相匹配。

我寫這篇文章並不是要吹噓我總是投對贏家項目——不是這樣吧（安息吧，我對 Nekos 表情包的投資）。像每個人一樣，我也曾投過失敗的項目。撰寫投資理論的目標不是抹去失敗投資的記憶（這是不可能的），而是準備好在你認爲最有信心的項目上進行更大的嘗試。

這可能顯而易見，但很難不被 「害怕錯過」FOMO 和 pysop 的情緒所裹挾。 要使投資理論編程成功的實踐，它必須基於對自身侷限性和目標的誠實描述。也許這看起來很難，那是因爲確實如此。

也就是說，如果你能將理論投入實踐，我真的相信隨着時間的推移，會產生更好的結果。你可能會錯過狗屎圖片的空投，但在一堆垃圾中錯過一兩個贏家項目，沒什麼大不了，可錯過投資你真正深思熟慮的項目，那可不一樣。

朋友，直到下一次…

免責聲明 : Yunt Capital 的部分成員投資了文章中列出的各種 NFT 項目。與往常一樣，敬請自行研究。本文不構成任何財務建議。並非每個策略都適合所有人。每個投資者都需要了解什麼是適合自己的。