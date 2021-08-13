馬斯克赴德訪超級工廠 盼10月投產

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克周五（13 日）表示，公司位於柏林格林海德市（Gruenheide）的超級工廠（Gigafactory）盼望在 10 月或更早生產首批電動車。

特斯拉原本預計超級工廠的投產日期為 7 月 1 日，但由於德國行政程序的繁文縟節與當地環保團體抗議，因此將投產日期推遲至 2021 年底。

馬斯克與德國保守派總理候選人拉謝特（Armin Laschet）參觀工廠時說：「如果一切順利的話，我們希望能在 10 月獲准生產第一批電動車。」

由於超級工廠的選址重疊飲用水保護區，並且也與自然保護區接壤而備受爭議，布蘭登堡（Brandenburg）環評機構尚未給出最終批准，這意味著超級工廠可能進一步延遲投產，甚至可能延至明年。

馬斯克為撫平當地環團疑慮，在推特上發文邀請當地民眾前往工廠參觀，他寫道：「10 月 9 日歡迎柏林布蘭登堡民眾前往超級工廠參觀，目前優先給該區民眾，日後考慮對大眾開放。」

一同參觀工廠的拉謝特表示：「嚴格來說，大家有時候對德國的印象都是，發明新東西要比廢除官僚制度來得容易。」德國預定在 9 月 26 日舉行國會大選，不過拉謝特的支持率有所下滑。

當馬斯克被問及有什麼方法可以幫助拉謝特提升支持率時，他說：「我們現在就在拉抬他的聲勢，超級工廠以能源為中心，發展永續綠能。」

馬斯克也補充說：「希望... 這裡的工廠可以激勵德國與歐洲民眾對未來的期望。」

馬斯克曾呼籲德國與各層級單位定期審查包括歐盟層面的法規，以確保這些規定能帶來效益。他警告，如果規則越來越多，最終將一事無成。

特斯拉周五股價下跌 0.83%，每股暫報 716.28 美元。